О НОВШЕСТВАХ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

ПРАВОВЫХ АКТОВ – НАГЛЯДНО В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В апреле Оффлайн версия Системы КонсультантПлюс обновилась. На Правой панели в текстах документов появились новые примечания, важнейшая практика к статьям правовых актов выделена в отдельный обзор, сервис Видео.Консультант стал доступен на стартовой странице во всех профилях Системы. Новшества помогут специалистам эффективно работать с правовой информацией и понимать, как применять законодательство на практике.

Важнейшее новшество – примечания на Правой панели. Они содержат самую важную информацию о применении правовых актов.

Примечания могут содержать:

– основные выводы из практики применения нормы;

– позиции судов и ведомств;

– ссылки на типовые ситуации и готовые решения;

– ссылки на образцы заполнения документов.

Примечания размещены точечно, напротив нужного фрагмента, и при прокрутке текста меняются. Изучая тексты правовых актов, Вы сразу видите, на что обратить внимание, что еще нужно учесть, как правильно заполнить документы. Юрист сможет сразу увидеть позиции судов и госорганов и изучить важнейшую практику к статье. Бухгалтер или кадровый специалист может перейти к практическим рекомендациями или образцам заполнения документов.

Вся информация в примечаниях актуальна, она регулярно обновляется и дополняется. Теперь Вы не упустите важные выводы из практики и сможете без опасений применять документы. Отметим, что привычные для пользователей функции Правой панели тоже сохранены (справка, оглавление, редакции и др.).

Еще одно новшество – это обзор “Важнейшая практика по статье”, ссылка на который появилась в примечаниях к документам на Правой панели. В обзоре компактно и наглядно представлены все основные выводы из практики (высших судов, позиции судов и госорганов), даны разъяснения и обзоры споров за последние 3 года. Понятно, какие могут быть ситуации применения нормы, к какому исходу они приведут. Такие обзоры подготовлены к важнейшим статьям нормативных правовых актов – это порядка 800 документов.

Популярный у пользователей сервис Видео.Консультант в обновленной Системе КонсультантПлюс стал доступен для различных специалистов. По ссылке “Видеосеминары” на Стартовой странице можно перейти к видеоматериалам с ответами на вопросы или обзорами важных изменений. Ссылка появилась во всех профессиональных профилях (напомним, что их 5 в Системе). В зависимости от выбранного профиля тематика семинаров меняется – для юриста, бухгалтера коммерческой или бюджетной организации, специалиста кадровой службы, специалиста по закупкам. В среднем в неделю выходит 2 новых видеоролика по актуальным вопросам. Всего подготовлено более 110 видеосеминаров. Авторами семинаров часто выступают представители министерств и ведомств.

Подробности о новых возможностях в Системе КонсультантПлюс и доступе к новшествам можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс