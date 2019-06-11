О представлении декларации по налогу при УСН при госрегистрации ликвидации организации в декабре 2018 года

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 346.23 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения, по итогам налогового периода представляется налоговая декларация в налоговый орган по месту нахождения организации.

Согласно пункту 3 статьи 55 Кодекса при прекращении организации путем ликвидации последним налоговым периодом для такой организации является период времени с 1 января календарного года, в котором прекращена организация, до дня государственной регистрации прекращения организации в результате ликвидации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 346.23 Кодекса при прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой налогоплательщиком применялась упрощенная система налогообложения, налогоплательщик представляет налоговую декларацию не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором согласно уведомлению, представленному им в налоговый орган в соответствии с пунктом 8 статьи 346.13 Кодекса, прекращена указанная предпринимательская деятельность.

При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 84 Кодекса в случаях прекращения деятельности российской организации при ликвидации, в результате реорганизации, в иных случаях, установленных федеральными законами, снятие ее с учета в налоговых органах по всем основаниям, предусмотренным Кодексом, осуществляется на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

В связи с этим по общему правилу утрата статуса юридического лица, применяющего упрощенную систему налогообложения, означает одновременное прекращение действия упрощенной системы налогообложения.

Таким образом, при государственной регистрации ликвидации организации в декабре 2018 года налоговая декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, представляется в налоговый орган не позднее 25 января 2019 года.

Основание: письмо Минфина России от 05.03.2019 г. №03-11-11/14121