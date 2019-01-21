О ВКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ССУДЫ В «КОНСТРУКТОР ДОГОВОРОВ»

С помощью “Конструктора договоров” теперь можно составить договор ссуды

“Конструктор договоров” – сервис по составлению и проверке договоров в Системе КонсультантПлюс – пополнился еще одним договором: безвозмездного пользования, или ссуды. Сервис поможет разобраться в особенностях этого договора и составить его с учетом условий Вашей сделки.

С помощью конструктора Вы сможете:

– составить договоры безвозмездного пользования движимым и недвижимым имуществом;

– предусмотреть, что вещью будут пользоваться в течение определенного или неопределенного срока;

– возложить на пользователя имущества обязанность осуществлять его текущий и капитальный ремонт, нести расходы на его эксплуатацию или полностью освободить от этого.

Составить договор просто – нужно выбрать условия (варианты предлагаются), изучить предупреждения о возможных рисках и важных требованиях законодательства, которые будут появляться при выборе условий. После заполнения всех разделов сохраните проект и при необходимости распечатайте его. Созданный в конструкторе договор будет безопасен с юридической точки зрения, а его условия согласованы друг с другом.

Чтобы проверить уже готовый договор, надо внести его условия в конструктор: сервис покажет, есть ли риски и какие именно. В случае изменений в законодательстве и появления новой судебной практики сервис предупредит об этом и предложит обновить договор.

В “Конструкторе договоров” КонсультантПлюс представлены наиболее востребованные у специалистов гражданско-правовые договоры: аренды, поставки, подряда, возмездного оказания услуг и др. Всего 41 договор.

Подробности о сервисе “Конструктор договоров” можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс

ООО «Консультант-Ока» ,

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