Подборки форм – новые материалы в банке "Деловые бумаги" КонсультантПлюс
В справочной правовой системе КонсультантПлюс появились новые материалы –
Подборки форм. Подборка форм – это удобное оглавление, навигатор по формам
документов, связанных общей темой, например, по договору поставки или по ежегодному
отпуску. В одном материале приведены ссылки на формы по теме и образцы их
заполнения.
Подборки форм подготовлены:
– по договорам (поставки, займа, подряда и др.);
– по бухгалтерской и кадровой тематике (счета-фактуры, отпуск, социальные
выплаты и др.).
Помогут:
– найти форму для своей ситуации;
– найти типовую форму договора;
– подобрать условия для составления своего договора;
– заполнить форму в Word, Excel или Pdf с учетом своих реквизитов.
Вся информация регулярно обновляется и дополняется.
Новые материалы будут полезны бухгалтерам, юристам, кадровым специалистам.
Подборки форм вошли в информационный банк "Деловые бумаги" системы
КонсультантПлюс, который содержит свыше 90 000 документов:
– формы и образцы заполнения налоговой, бухгалтерской, статистической
отчетности;
– формы и образцы заполнения первичных учетных документов.
О новых материалах Подборки форм и о банке "Деловые бумаги" можно узнать в
сервисном центре КонсультантПлюс
ООО «Консультант-Ока»,
по адресу: ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-11, 34-06-12
О ВКЛЮЧЕНИИ В СИСТЕМУ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ – “ПОДБОРКИ ФОРМ”
Подборки форм – новые материалы в банке "Деловые бумаги" КонсультантПлюс