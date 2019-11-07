О ВКЛЮЧЕНИИ В СИСТЕМУ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ – “ПОДБОРКИ ФОРМ”

Подборки форм – новые материалы в банке "Деловые бумаги" КонсультантПлюс

В справочной правовой системе КонсультантПлюс появились новые материалы –

Подборки форм. Подборка форм – это удобное оглавление, навигатор по формам

документов, связанных общей темой, например, по договору поставки или по ежегодному

отпуску. В одном материале приведены ссылки на формы по теме и образцы их

заполнения.

Подборки форм подготовлены:

– по договорам (поставки, займа, подряда и др.);

– по бухгалтерской и кадровой тематике (счета-фактуры, отпуск, социальные

выплаты и др.).

Помогут:

– найти форму для своей ситуации;

– найти типовую форму договора;

– подобрать условия для составления своего договора;

– заполнить форму в Word, Excel или Pdf с учетом своих реквизитов.

Вся информация регулярно обновляется и дополняется.

Новые материалы будут полезны бухгалтерам, юристам, кадровым специалистам.

Подборки форм вошли в информационный банк "Деловые бумаги" системы

КонсультантПлюс, который содержит свыше 90 000 документов:

– формы и образцы заполнения налоговой, бухгалтерской, статистической

отчетности;

– формы и образцы заполнения первичных учетных документов.

О новых материалах Подборки форм и о банке "Деловые бумаги" можно узнать в

сервисном центре КонсультантПлюс

ООО «Консультант-Ока»,

по адресу: ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-11, 34-06-12