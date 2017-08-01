ОБНОВЛЕНЫ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В новых версиях некоммерческих мобильных приложений “КонсультантПлюс: Основные документы” (http://www.consultant.ru/mobile/) и “КонсультантПлюс: Студент” (http://www.consultant.ru/student/):

– результаты поиска стали информативнее;

– улучшено оформление разделов “Избранное” и “Журнал”.

Теперь результаты поиска могут включать несколько цитат из документа, если в его тексте встречается более одного совпадения с поисковым запросом. Цитата открывает конкретный фрагмент документа. Например, по запросу “расходы на проезд” первой в списке будет ссылка на Трудовой кодекс. Эта ссылка содержит цитаты из ТК РФ, которые позволяют перейти в статью 325 “Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно” или в статью 168 “Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой”. Остается выбрать свою ситуацию и открыть нужную статью.

Еще одно новшество – более наглядное оформление разделов “Избранное” и “Журнал”. Так, заголовок документа и сведения о нем (редакция, источник и пр.) размещаются на отдельных строчках. Дополнительно для наглядности заголовок, сведения о документе и текст закладки оформляются разным цветом.

Некоммерческое мобильное приложение “КонсультантПлюс: Основные документы” (для iOS (https://goo.gl/QLL9Ec), Android (https://goo.gl/HbZLi) и Windows (https://goo.gl/FJwJfB)) содержит кодексы РФ, основные правовые акты федерального законодательства, а также обзоры новых документов и справочные материалы. Приложение “КонсультантПлюс: Студент” (для iOS (https://goo.gl/jr9XHD), Android (https://goo.gl/idZ865)), помимо правовой информации (кодексов, законов), судебной практики, консультаций, включает современные учебники по праву, финансам, экономике и бухучету.

Подробнее о мобильных приложениях КонсультантПлюс – www.consultant.ru/mobile/

Узнать о некоммерческих мобильных приложениях КонсультантПлюс также можно у специалистов регионального сервисного центра КонсультантПлюс

ООО «Консультант-Ока» по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, 9

телефоны: (4912) 340-611, 340-612.