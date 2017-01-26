Обновлены некоммерческие мобильные приложения консультантплюс

Выпущены обновления приложений “КонсультантПлюс: Основные документы” (http://consultant.ru/mobile) и “КонсультантПлюс: Студент” (http://consultant.ru/student) для iPhone/iPad, Androidтм и Windows. В новых версиях улучшены поиск и навигация по документам. Оформление документов стало нагляднее.

В Быстром поиске появились навигационные подсказки. Они позволяют сразу перейти в текст документа. Например, начните набирать запрос “ндфл”, и в списке подсказок появится ссылка, по которой, минуя поиск, можно перейти в главу 23 Налогового кодекса РФ (“Налог на доходы физических лиц”). Если набрать “нк рф ст 220”, то ссылка в подсказках позволит сразу открыть соответствующую статью кодекса.

Ссылки на документы в результатах поиска стали нагляднее. Заголовок документа и сведения о нем (редакция, источник и пр.) теперь размещаются на отдельных строчках. Дополнительно заголовок выделен цветом. В кодексах, законах и других документах жирным шрифтом выделены названия статей, таким образом, стало удобнее ориентироваться в текстах.

Среди других новшеств – возможность изменять размер шрифта прямо в тексте документа. Для этого достаточно два пальца на экране переместить в стороны друг от друга или друг к другу (жест щипка).

Некоммерческое мобильное приложение “КонсультантПлюс: Основные документы” (для iOS (https://goo.gl/QLL9Ec), Android (https://goo.gl/HbZLi) и Windows (https://goo.gl/FJwJfB)) содержит кодексы РФ, основные правовые акты федерального законодательства, а также обзоры новых документов и справочные материалы. Приложение “КонсультантПлюс: Студент” (для iOS (https://goo.gl/jr9XHD), Android (https://goo.gl/idZ865)), помимо правовой информации (кодексов, законов), судебной практики, консультаций, включает современные учебники по праву, финансам, экономике и бухучету.

Подробнее о мобильных приложениях КонсультантПлюс – www.consultant.ru/mobile

Узнать о некоммерческих мобильных приложениях КонсультантПлюс также можно у специалистов регионального сервисного центра КонсультантПлюс

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