Одиннадцатая межвузовская областная юридическая олимпиада для студентов высших учебных заведений «Умная молодежь»

07 апреля на базе Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина стартует одиннадцатая межвузовская областная юридическая олимпиада для студентов высших учебных заведений «Умная молодежь». Олимпиада  проводится Министерством образования Рязанской области и компанией ООО “Консультант-Ока” – региональным информационным центром сети “КонсультантПлюс” в Рязанской области при участии Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, Рязанского филиала Московского университета МВД России и Академии права и управления ФСИН РФ.

Олимпиада проводится для студентов ВУЗов всех курсов очно-заочных форм обучения, получающих образование  по направлению “Юриспруденция” и специальности “Юриспруденция”.

В олимпиаде принимают участие 5 ВУЗов города: ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина», ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних Российской Федерации имени В.Я. Кикотя», Рязанский филиал; ФГКОУ ВО “Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний”; ФКОУ ВО «Академия права и управления ФСИН» Институт подготовки государственных и муниципальных служащих; Филиал ЧОУВО «Московский Университет имени С.Ю. Витте» в Рязани.

Подведение итогов и награждение победителей  и призеров олимпиады состоится 14 апреля  в актовом зале Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина по адресу: г. Рязань,  ул. Свободы, д. 46. Итоги будут подведены в командном и личном зачетах.

Победители и номинанты 11-й юбилейной олимпиады получат дипломы и ценные подарки от Министерства образования Рязанской области и от компании “Консультант-Ока”.

 

Региональный информационный центр сети “КонсультантПлюс” в Рязанской области – компания ООО «Консультант-Ока», ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-11, 34-06-12

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