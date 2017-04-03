07 апреля на базе Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина стартует одиннадцатая межвузовская областная юридическая олимпиада для студентов высших учебных заведений «Умная молодежь». Олимпиада проводится Министерством образования Рязанской области и компанией ООО “Консультант-Ока” – региональным информационным центром сети “КонсультантПлюс” в Рязанской области при участии Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, Рязанского филиала Московского университета МВД России и Академии права и управления ФСИН РФ.

Олимпиада проводится для студентов ВУЗов всех курсов очно-заочных форм обучения, получающих образование по направлению “Юриспруденция” и специальности “Юриспруденция”.

В олимпиаде принимают участие 5 ВУЗов города: ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина», ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних Российской Федерации имени В.Я. Кикотя», Рязанский филиал; ФГКОУ ВО “Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний”; ФКОУ ВО «Академия права и управления ФСИН» Институт подготовки государственных и муниципальных служащих; Филиал ЧОУВО «Московский Университет имени С.Ю. Витте» в Рязани.

Подведение итогов и награждение победителей и призеров олимпиады состоится 14 апреля в актовом зале Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина по адресу: г. Рязань, ул. Свободы, д. 46. Итоги будут подведены в командном и личном зачетах.

Победители и номинанты 11-й юбилейной олимпиады получат дипломы и ценные подарки от Министерства образования Рязанской области и от компании “Консультант-Ока”.