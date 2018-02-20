ОНЛАЙН-ИГРА ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА САЙТЕ “КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – СТУДЕНТУ И ПРЕПОДАВАТЕЛЮ”

Новая студенческая онлайн-игра КонсультантПлюс “В спорте, как в жизни!”

С 15 февраля по 15 мая 2018 г. на сайте edu.consultant.ru будет проходить новая студенческая онлайн-игра КонсультантПлюс, посвященная правовым аспектам в сфере спорта и здорового образа жизни.

Если вы активны, много знаете о спортивных тренировках, правильном питании, БАДах, продемонстрируйте свои правовые знания о спорте и здоровом образе жизни. В новой онлайн-игре “В спорте, как в жизни!” вы можете проверить себя и получить шанс стать обладателем одного из 9 призов игры!

Наградой вам также станут новые знания, которые помогут быть эффективнее как в спорте, так и в жизни в целом. Поверьте, быть знатоком спортивного права сегодня очень модно. Летом 2018 года Россию ждет яркое спортивное событие – Чемпионат мира по футболу! Прекрасный повод блеснуть своими знаниями спортивного права перед друзьями.

Участвуйте в новой игре и побеждайте, ведь в жизни, как в спорте, выигрывает сильнейший!

Как стать участником игры?

Познакомьтесь с правилами игры и зарегистрируйтесь. А дальше ответьте верно на 20 вопросов, и вы в финале!

Что ждет финалистов?

После официального завершения игры (15 мая 2018 г.) среди финалистов состоится розыгрыш ценных призов (об этом будет дополнительно сообщено на сайте edu.consultant.ru).

Призы, участвующие в розыгрыше:

– планшет (2 комплекта);

– смартфон (2 комплекта);

– электронная книга (2 комплекта);

– внешний жесткий диск (3 комплекта).

Выиграть может каждый, главное – верить в себя, свои силы и удачу!

Более 10 000 студентов со всей страны уже приняли участие в онлайн-играх КонсультантПлюс. Попробуйте и вы!