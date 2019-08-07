Онлайн-кассы помогут планировать семейный бюджет и получать кэшбэк за покупки

ФНС России запустила сервис информационного обмена по предоставлению внешним пользователям сведений о чеках онлайн-касс (API). Это предоставит разработчикам приложений больше возможностей для развития услуг для граждан. В перспективе это позволит покупателям управлять своими расходами с выгодой для себя.

Доступ к чекам онлайн-касс позволит приложениям анализировать цены и наличие товаров в различных магазинах. Пользователи смогут найти товар с минимальной ценой, купить и получить скидку в виде кэшбэка и пр. Покупателю будет выгодно получать чек, а точки продаж не смогут работать «мимо кассы». Таким образом, это внесет большой вклад в развитие института гражданского контроля.

Важно отметить, что данные об онлайн-чеках при этом не становятся общедоступными, и никакой конфиденциальной информации не раскрывается.

Потенциал сервиса информационного обмена по предоставлению внешним пользователям сведений о чеках онлайн-касс востребован в различных продуктах, начиная с мобильных приложений для контроля собственных расходов и планирования семейного бюджета и заканчивая построением платформ для масштабных маркетинговых исследований.

Ранее сервис был апробирован в экспериментальном режиме. Условия использования сервиса «API Проверка чеков» размещены в разделе «О проекте/OpenAPI» по адресу https://kkt-online.nalog.ru

С 2019 года у плательщиков ЕСХН появилась новая обязанность по уплате НДС

Сельскохозяйственные товаропроизводители (единый сельскохозяйственный налог – ЕСХН) с 1 января 2019 года признаются плательщиками налога на добавленную стоимость.

Ранее организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся плательщиками ЕСХН, не признавались плательщиками НДС. Стоит отметить, что данные положения применялись по 31 декабря 2018 г. включительно. Это означает, что начиная с 1 января 2019 года плательщики ЕСХН должны уплачивать НДС в общем порядке.

При этом изменения в статье 145 Налогового кодекса РФ, вступающие в силу также с 01.01.2019 г., предполагают право плательщиков ЕСХН на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС при соблюдении определённых условий.

Кроме того, с 1 января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость увеличена с 18% до 20%.