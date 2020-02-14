Основные изменения в новых правилах Инкотермс 2020

Инкотермс – это устоявшиеся правила (обычаи), которые применяются по всему миру в международной торговле. Они меняются один раз в 10 лет. Пришло время обновления, ведь последняя редакция была от 2010 года. Спешу вас обрадовать, что одна редакция Инкотермс никак не упраздняет другую, а лишь дополняет ее, опираясь на современные реалии. Поэтому, если вы работаете по правилам 2010-го или 2000 года и они вас вполне устраивают – ничего страшного. Главное – во внешнеэкономических контрактах указывать, какой редакцией правил вы пользуетесь, чтобы не возникло потом недопонимания.

К нам однажды обратилась за помощью компания, которая занималась поставками в Европу топливных брикетов. У них произошел спор с покупателем на тему того, какими документами обмениваться. Продавец говорил, что всё в электронном виде, а покупатель настаивал на бумажном носителе. Когда начали смотреть внешнеэкономический контракт, то поняли, что не была указана редакция Инкотермс, на которую опирались контрагенты. Продавец имел в виду редакцию 2010 года, а покупатель опирался на более раннюю редакцию правил Инкотермс. В итоге возникло недопонимание.

Еще очень важный момент, на который стоит обратить внимание. Инкотермс регулирует переход рисков, но не регулирует переход права собственности. Это вы уже отдельно должны прописать в контракте с вашим контрагентом.

Вернемся к изменениям Инкотермс 2020.

Особенности последней редакции

Термин DAT переименован в условие поставки DPU.

Базис поставки DAT (Delivered at Terminal/Доставка на терминале) переименован в условия поставки DPU Инкотермс 2020 (Delivered Named Place Unloaded/Доставка на место выгрузки). Так стало более понятно, потому что ранее многие путали термины DAT и DAP (Delivery at place/Доставка до места).

Изменения в условиях поставки FCA.

Базис поставки FCA Инкотермс 2020 предусматривает два возможных места отгрузки продавцом товара.

Первый вариант – это место, принадлежащее продавцу (например, его склад, фабрика, магазин). Для продавца доставка считается завершенной, когда товар физически загружен на транспортное средство, указанное покупателем.

Второй вариант применяется к указанному в договоре месту, которое не принадлежит продавцу (например, морской порт, терминал). В этой ситуации считается, что отгрузка была осуществлена после погрузки товара на транспортное средство перевозчика, оплаченное продавцом.

Ранее проблема была с этим термином, когда на условиях FCA экспортировали морем. В соответствии с новыми правилами Инкотермс 2020 условие поставки FCA позволяет сторонам внести в договоре купли-продажи пункт о том, что покупатель должен дать указание своему перевозчику выдать коносамент с бортовой записью продавцу, раньше с этим возникали трудности.

Изменение уровня страхового покрытия для термина CIP.

Для условий поставки CIP Инкотермс 2020 теперь продавец обязан застраховать товар от всех рисков с максимальным страховым покрытием и страховой суммой не менее 110% от стоимости товара. Стороны могут согласиться в контракте и на более низкий уровень страхового покрытия, если они того пожелают.

С остальными правилами вы можете ознакомиться на нашем сайте proexportrus.com в разделе «Новости».

Алена Тавинцева

генеральный директор консалтинговой компании по организации экспорта (ВЭД) EST-Group

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