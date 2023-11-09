«КОНСТРУКТОР ДОГОВОРОВ» ОТ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС СТАЛ ЕЩЕ УДОБНЕЕ

Компания «КонсультантПлюс» обновила «Конструктор договоров» — инструмент для создания и проверки договоров и других документов организации. Теперь в нем более современный интерфейс, нужные функции и кнопки доработаны. Благодаря изменениям работать с конструктором станет удобнее.

Сейчас конструктор содержит более 70 наиболее востребованных договоров: аренды, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, купли-продажи, трудовой, лицензионный договоры и другие, а также локальные нормативные акты в сфере труда. С помощью конструктора легко создавать шаблоны документов с юридически грамотными формулировками, нужными условиями и с учетом особенностей конкретной организации. А если нужно проверить уже готовый договор, например, от контрагента, то достаточно смоделировать его условия в конструкторе. Система подскажет, на что обратить внимание.

Работать с «Конструктором договоров» просто:

— выбираете вид договора (из рубрикатора);

— отмечаете условия (варианты предлагаются);

— получаете готовый проект договора.

Огромный выбор условий позволяет составлять множество вариантов одного и того же договора с учетом особенностей конкретной сделки. В ходе составления появляются предупреждения и рекомендации. К каждому договору конструктор автоматически формирует пакет всех дополнительных документов (с учетом указанных условий).

Все изменения в «Конструкторе договоров» интуитивно понятны. Они коснулись как работы с рубрикатором, так и работы с окном составления договора. Уверены, пользователи конструктора оценят все нововведения.

Аналогичные изменения произошли в интерфейсе «Конструктора учетной политики». С его помощью коммерческие и бюджетные организации могут создать учетную политику для целей бухгалтерского (бюджетного) учета и налогообложения (ОСН и УСН). Есть возможность выбора условий, предлагаются юридически грамотные формулировки. Уже существующую учетную политику можно изменить, дополнить, а также проверить на актуальность и соответствие законодательству.

Опробовать «Конструктор договоров» можно в деморежиме по ссылке https://cpcd-demo.consultant.ru/demo/