«КОНСТРУКТОР ДОГОВОРОВ» ОТ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС СТАЛ ЕЩЕ УДОБНЕЕ

Компания «КонсультантПлюс» обновила «Конструктор договоров» — инструмент для создания и проверки договоров и других документов организации. Теперь в нем более современный интерфейс, нужные функции и кнопки доработаны. Благодаря изменениям работать с конструктором станет удобнее.
Сейчас конструктор содержит более 70 наиболее востребованных договоров: аренды, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, купли-продажи, трудовой, лицензионный договоры и другие, а также локальные нормативные акты в сфере труда. С помощью конструктора легко создавать шаблоны документов с юридически грамотными формулировками, нужными условиями и с учетом особенностей конкретной организации. А если нужно проверить уже готовый договор, например, от контрагента, то достаточно смоделировать его условия в конструкторе. Система подскажет, на что обратить внимание.
Работать с «Конструктором договоров» просто:
— выбираете вид договора (из рубрикатора);
— отмечаете условия (варианты предлагаются);
— получаете готовый проект договора.
Огромный выбор условий позволяет составлять множество вариантов одного и того же договора с учетом особенностей конкретной сделки. В ходе составления появляются предупреждения и рекомендации. К каждому договору конструктор автоматически формирует пакет всех дополнительных документов (с учетом указанных условий).
Все изменения в «Конструкторе договоров» интуитивно понятны. Они коснулись как работы с рубрикатором, так и работы с окном составления договора. Уверены, пользователи конструктора оценят все нововведения.
Аналогичные изменения произошли в интерфейсе «Конструктора учетной политики». С его помощью коммерческие и бюджетные организации могут создать учетную политику для целей бухгалтерского (бюджетного) учета и налогообложения (ОСН и УСН). Есть возможность выбора условий, предлагаются юридически грамотные формулировки. Уже существующую учетную политику можно изменить, дополнить, а также проверить на актуальность и соответствие законодательству.
Опробовать «Конструктор договоров» можно в деморежиме по ссылке https://cpcd-demo.consultant.ru/demo/
Подробную информацию о «Конструкторе договоров» и «Конструкторе учетной политики» можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 9, тел. (4912) 340 611, электронная почта root@consultant-oka.ru.