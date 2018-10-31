ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ НАРУШЕНИЯ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫХ НОРМ – НОВЫЙ ПРОДУКТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Компания “КонсультантПлюс” выпустила новый продукт “Ответственность и риски нарушения часто применяемых норм”. С его помощью можно быстро оценить последствия нарушения законодательства.

Для продукта подготовлено более 100 фирменных актуализируемых материалов КонсультантПлюс по часто применяемым статьям:

– кодексов: гражданского, налогового, трудового, градостроительного, водного;

– законов: о контрактной системе, о персональных данных, об охране окружающей среды.

Все виды ответственности по каждой норме представлены в таблице:

– список нарушений;

– последствия нарушения;

– ссылки на статьи правовых актов.

Одна статья – одна компактная таблица.

Очень часто информацию об ответственности содержат разные документы. Например, норма указана в ТК РФ, а ответственность – в КоАП или УК РФ. В новом продукте есть информация обо всех видах ответственности по норме: уголовной, административной, дисциплинарной, о выплате компенсаций, проведении проверок и др.

Информация ежедневно актуализируется. Перейти к материалам очень легко непосредственно от статей правовых актов. В дальнейшем будут добавляться материалы по другим нарушениям.

Новый продукт будет полезен не только юристам коммерческих и бюджетных организаций, но и финансовым и кадровым специалистам, руководителям компаний, специалистам по закупкам. С его помощью можно быстро свериться, что будет за нарушение, и избежать рискованных ситуаций.

О новом продукте “Ответственность и риски нарушения часто применяемых норм” узнавайте в сервисном центре КонсультантПлюс

ООО «Консультант-Ока» ,

по адресу: ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-11, 34-06-12