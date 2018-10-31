ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ НАРУШЕНИЯ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫХ НОРМ – НОВЫЙ ПРОДУКТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Компания “КонсультантПлюс” выпустила новый продукт “Ответственность и риски нарушения часто применяемых норм”. С его помощью можно быстро оценить последствия нарушения законодательства.
Для продукта подготовлено более 100 фирменных актуализируемых материалов КонсультантПлюс по часто применяемым статьям:
– кодексов: гражданского, налогового, трудового, градостроительного, водного;
– законов: о контрактной системе, о персональных данных, об охране окружающей среды.
Все виды ответственности по каждой норме представлены в таблице:
– список нарушений;
– последствия нарушения;
– ссылки на статьи правовых актов.
Одна статья – одна компактная таблица.
Очень часто информацию об ответственности содержат разные документы. Например, норма указана в ТК РФ, а ответственность – в КоАП или УК РФ. В новом продукте есть информация обо всех видах ответственности по норме: уголовной, административной, дисциплинарной, о выплате компенсаций, проведении проверок и др.
Информация ежедневно актуализируется. Перейти к материалам очень легко непосредственно от статей правовых актов. В дальнейшем будут добавляться материалы по другим нарушениям.
Новый продукт будет полезен не только юристам коммерческих и бюджетных организаций, но и финансовым и кадровым специалистам, руководителям компаний, специалистам по закупкам. С его помощью можно быстро свериться, что будет за нарушение, и избежать рискованных ситуаций.
О новом продукте “Ответственность и риски нарушения часто применяемых норм” узнавайте в сервисном центре КонсультантПлюс
по адресу: ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-11, 34-06-12