ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОФИСАХ И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ – НОВЫЙ ПРОДУКТ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Компания “КонсультантПлюс” выпустила новый продукт “НТА по охране труда и пожарной безопасности в офисах и ТЦ”. Система содержит нормативно-технические акты (ГОСТы, типовые инструкции по охране труда, нормы пожарной безопасности, своды правил, руководящие документы, СНиПы, методические пособия и другие), приказы, распоряжения, инструкции и письма госорганов, регулирующие вопросы охраны труда и пожарной безопасности. Например, как выбрать огнетушитель, как производить работы на высоте 1 м и выше и т.д.

С помощью нового продукта специалисты по охране труда, пожарной безопасности и юристы смогут правильно выстроить процессы, разработать внутренние документы и регламенты, успешно проходить проверки. Это особенно важно сейчас, когда вопросам безопасности организаций уделяется много внимания со стороны контролирующих органов.

Новая система будет полезна в работе бизнес- и офисных центров, управляющих компаний, заведений общественного питания, розничной торговли, развлекательных центров, кинотеатров, спортклубов, гостиниц, предприятий бытового обслуживания населения и многих других компаний.

Новый продукт “НТА по охране труда и пожарной безопасности в офисах и ТЦ” дополняет имеющуюся в системе КонсультантПлюс информацию по этим темам. Кроме нормативно-технических актов специалисты найдут в КонсультантПлюс более 1500 консультаций и готовых решений с практическими рекомендациями и инструкциями.

О новой системе узнавайте в сервисном центре КонсультантПлюс

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