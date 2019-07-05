Перспективы и риски судебных споров – новый продукт в Системе КонсультантПлюс

Компания “Консультант Плюс” выпустила новый продукт для юристов “Перспективы и риски судебных споров”. Новшество поможет специалистам спрогнозировать исход судебного спора.

Новшество “Перспективы и риски судебных споров” содержит свыше 1100 конкретных ситуаций по самым массовым категориям споров:

– хозяйственные споры;

– корпоративные споры;

– оспаривание сделок должника в рамках банкротства;

– налоговые споры;

– другие споры с госорганами.

Новшество будет особенно полезно в малознакомых и нестандартных ситуациях, с которыми юрист ранее не сталкивался.

Каждый материал – отдельная ситуация, в нем рассмотрены:

– фабула спора;

– требования истца;

– краткое описание важных обстоятельств, требующих доказывания;

– примеры доказательств;

– возможные встречные требования;

– причины отказа в требованиях;

– судебная практика в пользу каждой из сторон.

Истцу новый продукт позволит увидеть, следует ли обращаться в суд и какие встречные требования может выдвинуть ответчик. Ответчик узнает, нужно ли отстаивать свою позицию в суде или лучше урегулировать спор.

Новый продукт “Перспективы и риски судебных споров” размещен в разделе “Судебная практика” Системы КонсультантПлюс. Искать информацию о перспективах и рисках в Системе можно с помощью Быстрого поиска, Карточки поиска, кнопки “i” к статьям. Ссылки на материалы нового банка будут появляться в текстах НПА и в примечаниях на Правой панели.

О новом продукте для юристов можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс

ООО «Консультант-Ока» ,

по адресу: ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-11, 34-06-12