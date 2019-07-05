Перспективы и риски судебных споров – новый продукт в Системе КонсультантПлюс
Компания “Консультант Плюс” выпустила новый продукт для юристов “Перспективы и риски судебных споров”. Новшество поможет специалистам спрогнозировать исход судебного спора.
Новшество “Перспективы и риски судебных споров” содержит свыше 1100 конкретных ситуаций по самым массовым категориям споров:
– хозяйственные споры;
– корпоративные споры;
– оспаривание сделок должника в рамках банкротства;
– налоговые споры;
– другие споры с госорганами.
Новшество будет особенно полезно в малознакомых и нестандартных ситуациях, с которыми юрист ранее не сталкивался.
Каждый материал – отдельная ситуация, в нем рассмотрены:
– фабула спора;
– требования истца;
– краткое описание важных обстоятельств, требующих доказывания;
– примеры доказательств;
– возможные встречные требования;
– причины отказа в требованиях;
– судебная практика в пользу каждой из сторон.
Истцу новый продукт позволит увидеть, следует ли обращаться в суд и какие встречные требования может выдвинуть ответчик. Ответчик узнает, нужно ли отстаивать свою позицию в суде или лучше урегулировать спор.
Новый продукт “Перспективы и риски судебных споров” размещен в разделе “Судебная практика” Системы КонсультантПлюс. Искать информацию о перспективах и рисках в Системе можно с помощью Быстрого поиска, Карточки поиска, кнопки “i” к статьям. Ссылки на материалы нового банка будут появляться в текстах НПА и в примечаниях на Правой панели.
О новом продукте для юристов можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс
по адресу: ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-11, 34-06-12