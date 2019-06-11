ПФР перестал выдавать свидетельства СНИЛС с 1 апреля 2019 года

Свидетельства СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) – это маленькая зелененькая заламинированная бумажка с номером из 11 цифр. Ее выдавали каждому физическому лицу, который работал. Этот номер предприниматели и бухгалтеры указывают в отчетности. Кроме того, без этого номера не оказывали медицинскую помощь в поликлинических учреждениях.

Когда перестали выдавать свидетельства СНИЛС?

Действительно, с 1 апреля 2019 года отделения ПФР перестали выдавать свидетельства СНИЛС в бумажном виде («зелененькие»). Это не первоапрельская шутка, а норма закона от 01.04.2019 г. №48-ФЗ.

Что делать со старыми свидетельствами?

Ничего с ними делать не нужно. Те свидетельства СНИЛС, которые есть у вас на руках, по-прежнему действительны. Ими можно пользоваться далее:

«Статья 7

Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, выданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, сохраняют свое действие, обмену не подлежат и являются документами, идентичными документам, подтверждающим регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета».

То есть, если есть старое свидетельство СНИЛС, то можно им пользоваться и дальше. Менять его не нужно.

Новое свидетельство СНИЛС получить уже нельзя

В абзаце третьем пункта 2 закона 48-ФЗ слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования или заявление о выдаче ему указанного страхового свидетельства впервые или о выдаче нового (взамен утраченного), а также» заменить словами «документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

Но это не значит, что СНИЛС полностью отменен. Номер теперь хранится в электронном виде, в электронных базах данных ПФР. Но если очень надо, то в ПФР можно получить выписку в бумажном виде, которая как раз и заменит привычное нам свидетельство СНИЛС.

А выписка будет уже не такой красивой, солидной и ламинированной.

Справочную информацию Пенсионного фонда о том, как получить СНИЛС, как его заменить, нужно ли его менять при смене фамилии, вы можете увидеть на стр.16 нашей газеты.

Н. Скворцова