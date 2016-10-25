Пора платить налоги на имущество!

Межрайонная ИФНС России № 2 по Рязанской области информирует

об основных изменениях по вопросам уплаты имущественных налогов в

Рязанской области в 2016 году по сравнению с предыдущими периодами:

– в 2016 г. сформированы сводные налоговые уведомления по всем принадлежащим физическим лицам объектам налогообложения, независимо от их расположения в пределах Российской Федерации, т.е. житель Рязанской области, имеющий квартиру в г. Рязани и земельный участок в другом регионе, получит сводное налоговое уведомление, в котором будут рассчитаны налоги за все налогооблагаемые объекты (ранее налоговые уведомления направлялись из каждой налоговой инспекции, на территории администрирования которой у гражданина имелись объекты налогообложения).

– предельный срок уплаты налогов физическими лицами за период владения налогооблагаемым имуществом в 2015 году установлен не позднее 1 декабря 2016 г. (ранее – до 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом).

– физическим лицам, получившим доступ к официальному интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика» (далее – ЛК), налоговые уведомления и платёжные документы будут направляться только в электронной форме через ЛК (в Рязанской области порядка 60,2 тыс. человек). Почтовыми сообщениями налоговые уведомления пользователям ЛК дублироваться не будут, за исключением случая, когда пользователь ЛК до 1 сентября т.г. направил через ЛК уведомление о необходимости направления налоговых документов на бумажном носителе.

– согласно Закону Рязанской области от 30.10.2014 № 65-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории Рязанской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» налог на имущество физических лиц рассчитан исходя из кадастровой (а не инвентаризационной) стоимости объектов капитального строительства, определённой в соответствии с первым туром кадастровой оценки таких объектов, утверждённым Постановлением Правительства Рязанской области от 19.12.2012 № 391.

При этом по общему правилу, сумма налога за 2015 год исчисляется по следующей формуле: Н = (Н1 – Н2) x К + Н2, где Н – сумма налога, подлежащая уплате; Н1 – сумма налога, исчисленная исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения; Н2 – сумма налога, исчисленная исходя из соответствующей инвентаризационной стоимости объекта за 2014 год; К – понижающий коэффициент 0,2.

– земельный налог за садовые, дачные, огородные участки рассчитан исходя из кадастровой стоимости, определённой в соответствии со вторым туром кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений в Рязанской области, утверждённым Постановлением Минимущества Рязанской области от 23.12.2013 № 20-П, вступившим в силу с 1 января 2015 г.

– уплата налога за земельные участки, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, начиная с 2016 г. производится на основании налоговых уведомлений независимо от использования земельных участков в предпринимательской деятельности (ранее налог уплачивалась на основании представляемых ИП налоговых деклараций).

– в связи с тем, что кадастровая стоимость жилых помещений включает оценку местоположения дома, земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирных домов, больше не являются объектами налогообложения по земельному налогу.