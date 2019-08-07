Налоги с выплат работникам-иностранцам

Порядок исчисления страховых взносов с выплат в ПФР, производимых работодателями (в том числе индивидуальными предпринимателями) в пользу работников – иностранных граждан, имеющих статус временно пребывающих лиц на территории РФ, имеет определенные особенности. Зная их, предприниматель сможет избежать массы проблем.

Сначала миграционное и трудовое законодательство

В прошлом номере мы описывали разницу между статусами иностранных граждан и о процедуре принятия на работу иностранного работника. В текущем номере расскажем о том, какие налоги платить с заработной платы иностранцев. Но сначала напомним о статусах прибывших граждан.

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с россиянами, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором (ч. 3 ст. 62 Конституции РФ, ст. 4 Федерального закона от 25.07.02 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», далее – Закон №115-ФЗ).

Согласно статье 2 Закона №115-ФЗ, под иностранным гражданином понимается физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства.

Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, прибывшее в РФ на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и получившее миграционную карту, но не имеющее вида на жительство или разрешения на временное проживание.

Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, получившее разрешение на временное проживание. Оно оформляется в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина, либо в виде отдельного документа.

Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, получившее вид на жительство. Оно оформляется в виде документа по форме, утвержденной ФМС России.

Более конкретно нас будут интересовать иностранцы, въехавшие в Россию в безвизовом порядке не на основании особых правил (то есть не дипломаты, моряки, спортсмены и т.п.), а в силу соответствующих международных соглашений, которые у России есть с государствами – членами СНГ (за исключением Грузии и Туркменистана) и с некоторыми другими государствами.

В общем случае у «безвизового» иностранца, не являющегося высококвалифицированным специалистом или членом его семьи (для них предусмотрены специальные правила), срок пребывания в России ограничен. Он не должен превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток (п. 1 ст. 5 Закона №115- ФЗ).

Работать в России такой «безвизовый» иностранец может на основании разрешения на работу или патента. В случае оформления таких документов или продления срока их действия срок разрешенного пребывания иностранца в России тоже продлевается (п. 5 ст. 5 Закона №115- ФЗ).

Работодатели или заказчики работ (услуг), являющиеся юридическими лицами (ИП, частными нотариусами, адвокатами и проч.), имеют право привлекать к трудовой деятельности законно находящихся на территории РФ иностранных граждан, прибывших в РФ в безвизовом порядке, достигших 18 лет, при наличии у каждого такого иностранного гражданина патента. Если работодатель – физическое лицо, то иностранец также может работать у него на основании патента.

Патент выдается иностранному гражданину на срок от одного до двенадцати месяцев. Срок его действия может неоднократно продлеваться на период от одного месяца. При этом общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять более 12 месяцев со дня выдачи патента.

Выдачу патента производят органы ФМС России, куда иностранец подает документы лично.

Среди поправок, внесенных в Трудовой кодекс РФ Законом №409-ФЗ, выделим появление новой главы 50.1 «Особенности регулирования труда работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства».

Правила этой главы рассчитаны на иностранцев, имеющих статус временно пребывающих, а также временно и постоянно проживающих в РФ.

Согласно новой статье 327.2 ТК РФ, при заключении трудового договора с временно пребывающим в РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства указываются сведения о разрешении на работу или патенте, за исключением случаев, установленных федеральными законами или международными договорами. Таким образом, наличие у иностранца патента исключает необходимость получения им разрешения на работу.

Кроме того, в трудовом договоре с временно пребывающим в России иностранцем обязательно указывается условие оказания ему медицинской помощи. То есть фиксируются реквизиты договора ДМС или договора на оказание платных медицинских услуг. При этом в статье 327.2 ТК РФ указано, что оба вида таких договоров могут заключаться как работодателем в пользу работника, так и самим работником.

При заключении трудового договора в перечне документов, предъявляемых временно пребывающим в РФ иностранцем работодателю, опять упоминается полис ДМС или договор о платных медицинских услугах (ст. 327.3 ТК РФ).

Медицинский вопрос

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 29.11.10 г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Закон об ОМС) к застрахованным в системе ОМС лицам, среди прочих, относятся постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане по перечню, установленному данной статьей (работающие по трудовому договору, индивидуальные предприниматели, дети со дня рождения до достижения ими возраста 18 лет; неработающие пенсионеры; граждане, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях и др.). К застрахованным лицам в системе ОМС относятся также аналогичные иностранцы, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом от 19.02.93 г. №4528-1 «О беженцах».

Это подтверждает и пункт 15 статьи 422 Налогового кодекса. Не облагаются страховыми взносами суммы выплат и иных вознаграждений по трудовым и гражданско-правовым договорам в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих на территории Российской Федерации, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах страхования.

Сопоставив эту норму и Закон об ОМС, мы видим, что страховые взносы в ФФОМС на иностранных работников из числа временно пребывающих в России не уплачиваются, в системе ОМС они не застрахованы и медицинский полис им не положен.

А еще мы видим, что гарантировать при заключении трудового договора оплату медицинских услуг иностранцу нужно только в части первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной форме.

Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 г. №186 утверждены Правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации (далее – Правила).

Согласно пункту 11 Правил, если международным договором установлен иной порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам, приоритет отдается правилам международного договора.

Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, оказывается иностранным гражданам (без уточнения их статуса) медицинскими организациями (без уточнения формы собственности) бесплатно (п. 3 Правил).

Скорая (в том числе скорая специализированная, медицинская помощь) при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, оказывается иностранным гражданам бесплатно только медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения (п. 5 Правил).

Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи) и плановой форме оказывается иностранным гражданам в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг либо договорами ДМС, либо договорами в сфере ОМС (п. 6 Правил).

О больничном листе

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», обязательному социальному страхованию, наряду с гражданами РФ, подлежат постоянно или временно проживающие, временно пребывающих в РФ (за исключением высококвалифицированных специалистов) на территории РФ иностранные граждане и лица без гражданства.

Поэтому такие граждане имеют право на получение пособия по временной нетрудоспособности. Но при условии уплаты за них страховых взносов страхователями за период не менее шести месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступил страховой случай (часть 4.1, статья 2 Закона №255-ФЗ).

Кроме того, установлен специальный тариф страховых взносов в ФСС России, начисляемых на выплаты указанным лицам – 1,8 процента (абз.2 пп. 2 п.2 статьи 425 Налогового кодекса РФ).

Таким образом, если работодатель уплатил за иностранных работников, временно пребывающих в РФ (за исключением высококвалифицированных специалистов), в том числе работающих по патенту, страховые взносы в ФСС России за период не менее 6 месяцев, предшествующих месяцу, когда наступила болезнь, то работник будет иметь право на получение пособия по временной нетрудоспособности. У остальных иностранцев (временно и постоянно проживающих на территории РФ подобного ограничения нет).

Взносы в Пенсионный фонд

Подпунктом 15 статьи 422 Налогового кодекса РФ установлено, что не подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков страховых взносов – работодателей суммы выплат и иных вознаграждений по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам, в том числе по договорам авторского заказа в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих на территории РФ, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования. А специальном законодательстве указано, что временно и постоянно пребывающие и постоянно проживающие являются застрахованными лицами. Однако по части временно пребывающих в законе от 15.12.2001 г. №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (п. 1 ст. 7) с 2015 года убрали упоминание о сроке договора (раньше с доходов временно пребывающих граждан, с которыми заключен трудовой договор на срок менее 6 месяцев взносы не уплачивались). При этом взносы уплачиваются только на финансирование страховой пенсии.

Взносы «на травматизм»

В соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» действие данного закона распространятся как на граждан РФ, так и на иностранных граждан.

Согласно п. 1 ст. 5 Закона №125-ФЗ, обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний подлежат все физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта).

Таким образом, на сумму оплаты труда, начисленную иностранному гражданину на основании трудового договора, необходимо начислять и уплачивать страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Данные положения распространяются на всех иностранных граждан, в том числе и на временно пребывающих в РФ.

Надежда Скворцова

Уплата взносов от выплат в пользу иностранцев

Временно пребывающие иностранцы Временно проживающие иностранцы Постоянно проживающие иностранцы

Основной документ, который находится на руках у иностранца Миграционная карта Разрешение на временное проживание (РВП) Вид на жительство

Фонд социального страхования + + +

Взносы уплачиваются.

Часть 1 ст.2 закона №255-ФЗ. Пособие выплачивается при стаже не менее 6 месяцев (ч. 4.1. ст. 2 закона №255-ФЗ). Тариф взносов ниже, чем у россиян 1,8%* Взносы уплачиваются.

П.1, 2 ст. 2 закона №255-ФЗ Взносы уплачиваются.

П.1 ст. 7, п 1, 2 ст. 2 закона №255-ФЗ

Пенсионный фонд + + +

Взносы уплачиваются. П. 1 ст. 7, п. 2 ст. 22.1 закона №167-ФЗ. Взносы направляются только на страховую часть Взносы уплачиваются

П.1 ст. 7 закона №167-ФЗ. Взносы направляются только на страховую часть Взносы уплачиваются

П.1 ст. 7 закона №167-ФЗ. Тарифы такие же, как для граждан РФ

Обязательное медицинское страхование – + +

Взносы не уплачиваются.

Ст. 10 закона №326-ФЗ, п. 15 ч.1, пункт 15 статьи 422 НК РФ. Каждый иностранец должен иметь полис добровольного медицинского страхования Взносы уплачиваются. Ст. 10 закона №326-ФЗ Взносы уплачиваются. Ст. 10 закона №326-ФЗ

Страхование от несчастных случаев на производстве и на случай профессиональных заболеваний + + +

Взносы уплачиваются.

П. 2, ст. 5 закона №125-ФЗ Взносы уплачиваются.

П. 2, ст. 5 закона №125-ФЗ Взносы уплачиваются.

П. 2, ст. 5 закона №125-ФЗ

*Граждане стран, вошедших в ЕАЭС (Республики Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Армения) уплачивают налоги так же, как и граждане РФ, вне зависимости от статуса иностранного гражданина. Все права и обязанности у них такие же, как и у граждан РФ.