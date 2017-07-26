Порядок предоставления справки о состоянии расчётов по налогам в отношении юридических лиц, исключённых из ЕГРЮЛ

Межрайонная ИФНС России № 2 по Рязанской области в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2016 № 488-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 488-ФЗ) Федеральная налоговая служба сообщает следующее.

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации налоговые органы обязаны представлять налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому агенту по его запросу справки о состоянии расчётов указанного лица по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам и справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на основании данных налогового органа.

Справка о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам передаётся (направляется) указанному лицу (его представителю) в течение пяти дней, справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов – в течение десяти дней со дня поступления в налоговый орган соответствующего запроса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 64.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) влечёт правовые последствия, предусмотренные настоящим Кодексом и другими законами применительно к ликвидированным юридическим лицам, то есть влечёт его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам (статья 61 ГК РФ).

Кроме того, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 и пунктом 3 статьи 188 ГК РФ действие доверенности прекращается вследствие прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность, с прекращением доверенности теряет силу передоверие.

Таким образом, с даты внесения записи об исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ ни само юридическое лицо, ни его законные представители или представители по доверенности (в виду их отсутствия) не обладают полномочиями обращаться в налоговый орган для получения справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 27 Административного регламента Федеральной налоговой службы по предоставлению государственной услуги по бесплатному информированию (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также по приёму налоговых деклараций (расчётов), утверждённого приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2012 № 99н, является основанием для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления указанной государственной услуги.

Учитывая вышеизложенное, в целях исключения негативной судебной практики по результатам судебного разбирательства о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, указанных в пункте 3.1 статьи 3 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», который вступил в силу с 28.06.2017 (пункт 1 статьи 4 Закона 488-ФЗ), в отношении юридических лиц, исключённых из ЕГРЮЛ, справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам выдаваться не могут.

Вместе с тем, в случае получения запроса от иных лиц (например, суда, рассматривающего спор о привлечении к субсидиарной ответственности, лица, привлекаемого ответственности, его представителей или адвокатов) о наличии (отсутствии) задолженности или о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам юридических лиц, исключённых из ЕГРЮЛ, информация об этом направляется в Управление обеспечения процедур банкротства ФНС России, а предоставление запрашиваемой информации осуществляется исключительно после согласования с ФНС России.

Материал предоставлен специалистами МРИ ФНС России № 1, 2 и 3 по Рязанской области