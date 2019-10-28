Поставка некачественного товара: как правильно оформить, чтобы вернуть деньги

Поставка является разновидностью договора купли-продажи, а также одним из наиболее

часто заключаемых договоров. В поставках одна сторона опасается некачественного товара,

другая – неоплаты. Сложившаяся практика делового оборота на сегодняшний день такова,

что поставка идет только по предоплате – от 50 до 100%. А вот получая некачественный

товар, покупатель не всегда может вернуть свои деньги, так как неправильно производит

процедуру (или вообще не производит) проверки качества поставленного товара.

Что же нужно делать, чтобы зафиксировать поставку некачественного товара?

Во-первых, нужно внимательно отнестись к условиям договора: что в договоре говорится о

такой ситуации, как стороны договора должны поступать. Суды всегда при рассмотрении таких

дел ссылаются на условия договора.

Во-вторых, есть общие правила. Посмотрим, что говорит ГК РФ.

Принимая товар, покупатель должен осмотреть товар в срок, указанный в договоре (ст. 513 ГК

РФ). Если такой срок не указан, то, по общему правилу, – в момент принятия товара. Это

касается видимых дефектов. На скрытые дефекты распространяется гарантийный срок, если он

не установлен – два года со дня передачи товара покупателю (ст. 477 ГК РФ).

Если дефект в товаре выявлен, то покупатель должен обратиться к положениям договора: как

там прописан порядок фиксации факта выявленного дефекта.

Исходя из сложившейся практики, может быть три варианта.

1. Приемка товара по качеству производится на основании Инструкции о порядке приемки

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по

качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. №П-7, когда это

предусмотрено договором поставки. Обращаю внимание, данная Инструкция применяется

только в случаях, когда это указано в договоре.

В таком случае получатель приостанавливает дальнейшую приемку продукции и составляет

акт, в котором указывает количество осмотренной продукции и характер выявленных при

приемке дефектов. Получатель обязан обеспечить хранение продукции ненадлежащего качества

или некомплектной продукции в условиях, предотвращающих ухудшение ее качества и

смешение с другой однородной продукцией. Получатель также обязан вызвать для участия в

продолжении приемки продукции и составления двустороннего акта представителя продавца.

2. Порядок проверки качества товаров может быть предусмотрен обязательными требованиями

государственных стандартов (пункт 1 статьи 474 ГК РФ). В этих случаях проверка качества

товаров, осуществляемая покупателем, должна соответствовать таким требованиям.

3. Порядок проверки качества не определен ни законом (Инструкция №П-7, госстандарты), ни

договором. В таком случае проверка качества товара производится в соответствии с обычаями

делового оборота или иными обычно применяемыми условиями проверки товара, подлежащего

передаче по договору купли-продажи (статья 474 ГК РФ).

Как показывает судебная практика, действия покупателя в такой ситуации должны

соответствовать принципу добросовестности.

Покупатель должен обеспечить надлежащую сохранность товара, первично зафиксировать

обнаруженные недостатки (фотовидеофиксация, отправить материал по электронной почте).

Обязательно в разумный срок с момента обнаружения недостатков вызвать

телеграммой/письмом продавца для совместного осмотра товара и составления акта. Вызов

продавца для осмотра должен быть зафиксирован. Если продавец к назначенному сроку не

явится, составляется односторонний акт, который будет иметь юридическую силу.

Хочу отметить, что покупатели очень часто допускают ошибку, когда начинают требовать

обратно свои деньги, ссылаясь на некачественный товар, при этом не пройдя процедуру

проверки некачественности товара. По этому основанию суды часто отказывают во взыскании

уплаченных за товар денег.

Только после того, как качество товара проверено надлежащим образом, составлены все

документы, можно предъявлять продавцу/поставщику требование либо соразмерно уменьшить цену, либо безвозмездно устранить недостатки товара в разумный срок, либо возместить

расходы на устранение недостатков товара.

Если товар поставлен с существенным недостатком, то покупатель вправе потребовать возврата

уплаченной за товар денежной суммы или замены товара надлежащего качества (ст. 475 ГК

РФ).

Будьте внимательны при заключении договора поставки и соблюдайте процедуру проверки

качества товара!

Галина Анатольевна Елисеева,

арбитражный юрист,

директор ООО «Юридическая группа «Аппель»

елисеева.рус