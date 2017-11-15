В Справочную Правовую Систему КонсультантПлюс включено свыше 420 000
документов Федеральной антимонопольной службы России и ее территориальных
управлений (ФАС и УФАС). Их Вы найдете в новом Информационном Банке Практика
антимонопольной службы.
Банк содержит решения, предписания, постановления, определения ФАС и УФАС,
принятые по результатам рассмотрения дел о нарушениях в различных отраслях:
– злоупотребление доминирующим положением;
– нарушения закона о рекламе;
– нарушения законодательства в сфере размещения заказов;
– естественные монополии;
– незаконные преференции со стороны органов власти и др.
Документы в новом банке содержат аннотации. Они позволяют, не открывая текста,
узнать его суть: какое нарушение рассматривалось и какое решение по нему принял
антимонопольный орган. Из решений ФАС и УФАС можно быстро перейти к упомянутым
в них нормативным актам. Банк обновляется ежедневно.
Новый банк в Системе КонсультантПлюс будет полезен многим специалистам:
юристам, специалистам по закупкам, госслужащим, специалистам по рекламе и др. Теперь
можно оперативно знакомиться с актуальной практикой антимонопольной службы, чтобы
грамотно готовить жалобы в ФАС и УФАС, оспаривать решения, вынесенные в
отношении организации, анализировать потенциальные риски и минимизировать их.
В дополнение рекомендуем онлайн-банк "Архив решений ФАС и УФАС", доступ к
которому возможен при наличии Интернета. В онлайн-архиве около 280 000 документов.
Представлены тексты без аннотаций и гиперссылок на упоминаемые правовые акты.
Подробности о банке Практика антимонопольной службы в Системе
КонсультантПлюс можно узнать в региональном центре Сети КонсультантПлюс
ООО «Консультант-Ока»
по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, 9
телефоны: (4912) 340-611, 340-612.
ПРАКТИКА АНТИМОНОПОЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
В Справочную Правовую Систему КонсультантПлюс включено свыше 420 000