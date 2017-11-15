ПРАКТИКА АНТИМОНОПОЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В Справочную Правовую Систему КонсультантПлюс включено свыше 420 000

документов Федеральной антимонопольной службы России и ее территориальных

управлений (ФАС и УФАС). Их Вы найдете в новом Информационном Банке Практика

антимонопольной службы.

Банк содержит решения, предписания, постановления, определения ФАС и УФАС,

принятые по результатам рассмотрения дел о нарушениях в различных отраслях:

– злоупотребление доминирующим положением;

– нарушения закона о рекламе;

– нарушения законодательства в сфере размещения заказов;

– естественные монополии;

– незаконные преференции со стороны органов власти и др.

Документы в новом банке содержат аннотации. Они позволяют, не открывая текста,

узнать его суть: какое нарушение рассматривалось и какое решение по нему принял

антимонопольный орган. Из решений ФАС и УФАС можно быстро перейти к упомянутым

в них нормативным актам. Банк обновляется ежедневно.

Новый банк в Системе КонсультантПлюс будет полезен многим специалистам:

юристам, специалистам по закупкам, госслужащим, специалистам по рекламе и др. Теперь

можно оперативно знакомиться с актуальной практикой антимонопольной службы, чтобы

грамотно готовить жалобы в ФАС и УФАС, оспаривать решения, вынесенные в

отношении организации, анализировать потенциальные риски и минимизировать их.

В дополнение рекомендуем онлайн-банк "Архив решений ФАС и УФАС", доступ к

которому возможен при наличии Интернета. В онлайн-архиве около 280 000 документов.

Представлены тексты без аннотаций и гиперссылок на упоминаемые правовые акты.

Подробности о банке Практика антимонопольной службы в Системе

КонсультантПлюс можно узнать в региональном центре Сети КонсультантПлюс

ООО «Консультант-Ока»

по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, 9

телефоны: (4912) 340-611, 340-612.