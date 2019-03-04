ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОБЛАГОДАРИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ “КОНСУЛЬТАНТПЛЮС” ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Президент Российской Федерации В.В. Путин выразил благодарность Д.Б. Новикову, председателю Совета директоров компании “КонсультантПлюс”. Президент отметил большой вклад Д.Б. Новикова в развитие юриспруденции и конституционного законодательства.

“Это выражение благодарности не только и не столько мне, а всем сотрудникам Сети КонсультантПлюс, которые работают на территории России”, – сказал Дмитрий Новиков.

Сегодня система КонсультантПлюс – это незаменимый инструмент профессионалов: юристов, бухгалтеров, специалистов по закупкам, кадровых, бюджетных специалистов.

Система содержит всю необходимую правовую и судебную информацию. Разбираться в профессиональных вопросах помогают фирменные аналитические материалы КонсультантПлюс – Готовые решения, Типовые ситуации с пошаговым порядком действий, а создавать точно выверенные проекты можно с помощью конструкторов договоров и учетной политики.

Быстрый поиск в системе учитывает профессию пользователя: подсказки помогут точно сформулировать запрос, а результаты поиска подстроятся под задачи специалистов. Аналитические инструменты подскажут, как правильно применять правовые нормы на практике, помогут оценить последствия нарушений.

Среди новых разработок целый ряд инновационных сервисов, упрощающих работу с судебной практикой: специальный поиск судебной практики на основе фрагмента документа, функция “Похожие судебные акты”. На стартовой странице системы размещены напоминания о важных событиях, которые помогут не пропустить важные законодательные нововведения, напомнят о новых формах деклараций и отчетов.

Развитие системы идет по самым разным направлениям, но общий вектор – это экономия времени, повышение удобства пользователей, снижение рисков принятия решений. Так что впереди – новые планы и разработки.

Напомним, что в 2017 году, когда компания праздновала 25-летие, Президент России В.В. Путин отметил большой вклад компании “КонсультантПлюс” в формирование правовой культуры и распространение информации.

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