ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОЗДРАВИЛ “КОНСУЛЬТАНТПЛЮС” С 25-ЛЕТИЕМ

В апреле 2017 г. компания “КонсультантПлюс” отмечает 25-летие. В адрес компании пришло множество поздравлений от партнеров, клиентов, органов власти. Самое значимое – поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Президент России отметил большой вклад компании “КонсультантПлюс” в формирование правовой культуры и распространение информации.

“Исчерпывающие правовые, аналитические, консультативные материалы, которые вы предоставляете своим пользователям, а также комментарии к законодательству помогают сотням тысяч наших сограждан добиваться хороших результатов в учебе, науке, бизнесе, в законотворческой и судебной деятельности, в отстаивании своих прав и свобод”, – говорится в поздравлении.

Компания “КонсультантПлюс” стояла у истоков создания современных российских справочных правовых систем. Сегодня это самая популярная СПС (по исследованию ВЦИОМ 2016 г.). Современные технологии, применяемые в системе КонсультантПлюс, делают поиск информации быстрым и точным, результаты поиска появляются практически мгновенно (а в системе уже более 107 млн документов). Система мобильна – можно выбрать офлайн-, онлайн-, флеш-версию и использовать ее там, где необходимо.

Профессиональные профили позволяют настраивать систему под задачи конкретного специалиста. Фирменные материалы КонсультантПлюс – типовые ситуации, Путеводители, конструкторы договоров и учетной политики – экономят время пользователей на решение самых разных задач.

У пользователей КонсультантПлюс – персональный сервис. Сразу из системы можно задать вопрос на линию консультаций, доступно множество других полезных услуг. Сервисная сеть КонсультантПлюс охватывает всю Россию – и крупные города, и небольшие населенные пункты.