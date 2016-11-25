ПРОФИЛЬ “КАДРЫ” – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ДЛЯ КАДРОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

В системе КонсультантПлюс появился новый профиль – “Кадры”. Специалисты по кадрам получили свою профильную стартовую страницу и ленту новостей. А еще – специальные подсказки в поиске, настроенные под профессиональные задачи. Профиль адресован кадровым специалистам, HR-специалистам, специалистам по охране труда и всем, кто часто работает с трудовым законодательством.

В профиле “Кадры” сразу со стартовой страницы можно перейти, например, в Трудовой кодекс, Постановление N 255 “О трудовых книжках” и Инструкцию N 69 по заполнению трудовых книжек, Закон N 426-ФЗ “О специальной оценке условий труда” или Закон N 115-ФЗ “О правовом положении иностранных граждан в РФ”. А по ссылке “Важные документы” специалисты попадут сразу к списку основных нормативных актов трудового законодательства. “Справочная информация” также включает ссылки на документы для кадрового специалиста: формы первичных учетных документов по учету кадров, производственный календарь, профессиональные стандарты, Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих и пр.

На стартовой странице системы размещены и прямые ссылки на важные для кадровых специалистов “Путеводитель по кадровым вопросам” и “Путеводитель по трудовым спорам”.

В новом профиле появились новости для кадровых специалистов. Новая онлайн-лента новостей посвящена трудовым отношениям и вопросам охраны труда. Она обновляется несколько раз в день при наличии Интернета.

При вводе поискового запроса появляются профильные подсказки. Например, по запросу “персональные данные работника”: “положение о защите персональных данных работников образец”, “согласие работника на обработку персональных данных” и др.

Под поисковой строкой предлагаются другие популярные запросы по теме, которые помогают быстро уточнить запрос.

Теперь в системе “КонсультантПлюс Технология ТОП: твой оптимальный профиль” есть профили для бухгалтеров, кадровых специалистов, юристов, специалистов бюджетных организаций и специалистов по закупкам. В профилях – свои профессиональные новости, удобный доступ к профильным важным документам и справочной информации, специализированные настройки поиска.

Информацию о новом профиле “Кадры” и системе “КонсультантПлюс Технология ТОП: твой оптимальный профиль” можно получить у специалистов регионального сервисного центра КонсультантПлюс

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