Расходы в деле о банкротстве: кто за что платит

В двух предыдущих статьях (№4 и №5) мы говорили о банкротстве.

Затевая процедуру банкротства, каждая сторона преследует свои цели: должник – прекратить существование организации и взаимоотношений с кредиторами законным способом, кредиторы – получить долги, арбитражные управляющие – заработать деньги.

Сегодняшняя статья – о расходах в деле о банкротстве: кто за что платит.

Входя в процедуру банкротства, кредитор делает смету расходов на ведение дела. Смета эта, как правило, делается при консультации арбитражного управляющего.

Арбитражные управляющие – юристы, и юристы хорошие. Чтобы заработать денег, нужно завлечь клиента, а чтобы это сделать, нужно пообещать ему, что платить будет не он.

Действительно, по общему правилу расходы на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, осуществляются за счет средств должника (статья 20.7. Закона о несостоятельности).

Расходы это такие:

– почтовые расходы, расходы, связанные с государственной регистрацией прав должника на недвижимое имущество и сделок с ним,

– расходы в связи с выполнением работ (услуг) для должника, необходимых для государственной регистрации таких прав,

– расходы на оплату услуг оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки, если привлечение оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки в соответствии с законом является обязательным,

– расходы на включение сведений, предусмотренных законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликование таких сведений,

– оплата судебных расходов, в том числе государственной пошлины,

– вознаграждение арбитражного управляющего, а также возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

– оплата услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

Замечательно, когда у банкротящегося должника есть чем оплатить все вышеуказанные расходы. А когда у должника нет ничего? И у привлеченных к субсидиарной ответственности директоров, учредителей, бухгалтеров и других лиц ничего нет или недостаточно для погашения всех издержек по делу?

В этом случае расходы несет заявитель по делу о банкротстве – п. 3 ст. 59 Закона о несостоятельности.

«Как же так? – спросит кредитор, которому не отдали долг. – Меня обобрали, а мне еще и финансировать процедуру банкротства?»

Но суд, следуя своей природе, хранит баланс интересов. Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что в силу различных, зачастую диаметрально противоположных интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, законодатель должен гарантировать баланс их прав и законных интересов, что, собственно, и служит публично-правовой целью института банкротства (Постановление Конституционного Суда РФ от 05.03.2019 г. №14-П).

Высший Арбитражный Суд РФ в Постановлении Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 г. №91 разъяснил, что при обнаружении арбитражным управляющим факта недостаточности имеющегося у должника имущества для осуществления расходов по делу о банкротстве он не вправе осуществлять такие расходы в расчете на последующее возмещение их заявителем, а обязан обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с заявлением о прекращении производства по делу.

Если арбитражный управляющий не обратится в суд с таким заявлением, то заявитель вправе не компенсировать расходы, возникшие в деле после обнаружения факта недостаточности имущества должника. Главное – установить, когда факт недостаточности имущества должника является очевидным.

Кроме того, если арбитражный управляющий не обратится с заявлением о прекращении производства по делу при наличии данных об отсутствии имущества у должника, заявитель впоследствии может взыскать с управляющего свои убытки – расходы на оплату лиц, привлеченных для обеспечения текущей деятельности должника.

Поэтому на практике случаются такие ситуации, когда арбитражный управляющий подает в суд заявление об освобождении его от исполнения обязанностей арбитражного управляющего. Предварительно он через третье лицо или сам оплачивает расходы по делу о банкротстве и выходит из дела. Такое бывает, когда управляющий на этапе начала банкротства гарантирует кредитору, что расходы по делу покроются имуществом должника, но имущества этого не оказывается, а кредитор отказывается финансировать продолжение дела.

«Ну хорошо, банкротство не прекращено, имущества у должника нет, что дальше?» – спросит заявитель-кредитор.

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 г. №91 (п. 14) дан ответ: «Если в ходе рассмотрения дела о банкротстве, в том числе при рассмотрении обоснованности заявления о признании должника банкротом, обнаружится, что имеющегося у должника имущества (с учетом планируемых поступлений) недостаточно для осуществления расходов по делу о банкротстве, судья по своей инициативе либо по ходатайству участвующего в деле лица назначает судебное заседание для рассмотрения вопроса о прекращении производства по делу…

В определении о назначении судебного заседания участвующим в деле лицам предлагается сообщить, согласны ли они осуществлять финансирование дальнейших расходов по делу о банкротстве, и разъясняется, что если никто из них не даст согласия на такое финансирование, производство по делу о банкротстве будет прекращено на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве. Согласие дается в письменном виде с указанием суммы финансирования.

Судья вправе обязать лицо, давшее согласие на финансирование расходов по делу о банкротстве, внести на депозитный счет суда денежные средства в размере, достаточном для погашения расходов по делу о банкротстве…».

Поэтому получается, что кредитору-заявителю нужно изначально самому продумывать смету банкротства, а не полагаться на арбитражного управляющего. Для этого нужно проанализировать финансовое состояние должника.

Всё вышеизложенное имеет отношение к ситуации, когда заявителем по делу о банкротстве выступает кредитор.

Если заявителем по делу выступил сам должник, то все расходы ложатся на него, он обязан приложить к заявлению доказательства наличия у него имущества, достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве.

Если заявителем по делу выступал должник – индивидуальный предприниматель, понесенные расходы по делу о банкротстве возлагаются на него; при этом их взыскание осуществляется в том числе за счет имущества должника, не предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности.

Галина Анатольевна Елисеева,

арбитражный юрист,

директор ООО «Юридическая группа «Аппель»

елисеева.рус