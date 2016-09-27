Редакторское слово

История мира – это биография великих людей.

Т. Карлейль

Здравствуйте, уважаемые читатели!

С этого номера мы будем рассказывать вам о новшествах, которые вступят в силу с 1 января 2017 года. Как обычно, кардинальные изменения в налоговом законодательстве принимаются в июле предыдущего года. И этот год, к сожалению, не стал исключением. Самая большая реформа 2016 года – передача прав администрирования страховых взносов от заработной платы вновь налоговым органам. Это движение по кругу. Разговоры о том, что функции администрирования страховых взносов надо вернуть ФНС, начались еще в 2010 году – сразу после отмены гл. 24 “Единый социальный налог” НК РФ и передачи соответствующих полномочий вновь органам контроля – ПФР и ФСС. Напомним, что ЕСН начал действовать с 2001 года. Тогда администрирование страховых взносов передали от ПФР и ФСС налоговым органам.

С 2017 г. страховые взносы снова будут уплачиваться на основании НК РФ: потребовалось семь лет, чтобы признать приоритет налоговиков в части администрирования страховых взносов и вернуть все обратно. Наличие одного «администратора» взносов, к сожалению, не упрощает работу бухгалтеров. Ведь отчеты в ПФР и ФСС придется сдавать, как и раньше. Просто они будут несколько иными.

Еще одна «больная» тема – уплата НДФЛ заранее. Дело в том, что НДФЛ – это налог физического лица, который мы должны рассчитать, удержать и перечислить в бюджет. Это налог физлица – не работодателя! Заранее платить его нельзя! Различные мнения, в том числе и мнения судей на эту тему мы привели в статье «Досрочный» НДФЛ может привести к штрафу». Штрафом не всегда можно отделаться, вам могут также заблокировать расчетный счет. Ведь в налоговых инспекциях пока решаются технические проблемы с новым отчетом 6-НДФЛ. Блокировка счета может стать следствием технических ошибок в программном обеспечении ФНС. Но, надеемся, что наших читателей это не коснется. Как говорится: кто предупрежден, тот вооружен! Если вы перечисляете НДФЛ раньше, значит, и зарплату выплачивайте раньше!

С уважением,

главный редактор Скворцова Надежда Олеговна