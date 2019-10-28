Сайт, домен, электронная почта: как передать в пользование

Если Вашего бизнеса нет в Интернете, то Вас нет в бизнесе!
Билл Гейтс
Все слышали про интеллектуальную собственность. Кажется, всё просто – зарегистрировал
товарный знак, создал произведение, написал книгу – и закон тут же встает на защиту автора.
Действительно, если объект авторского права зарегистрирован должным образом, внесен в
государственные реестры и имеет официальное свидетельство, закон обеспечит
неприкосновенность труда создателя. Но как поступать с результатом интеллектуальной
работы, которую нельзя официально зарегистрировать, но защитить необходимо? К этой
категории объектов авторского права относятся сайты, доменные имена, накопленный и
организованный в систему коммерческий опыт.
Интеллектуальной собственности посвящена целая четвертая часть Гражданского кодекса РФ.
Это много. Но это и хорошо, ибо наличие норм, детально регулирующих интеллектуальное
право – признак цивилизованного общества. Как же закон регулирует спорные и смежные
вопросы авторского права? Давайте разберемся.
Современный бизнес неразрывно связан с Интернетом. Вся информация о деятельности
компании, системы коммуникации, общение и обмен данными с клиентами и партнерами
переместилась туда. Соответственно, всё, что индивидуализирует бизнес и создает к нему
интерес в Интернете, для бизнеса является весомой ценностью. Это сайт компании, аккаунты в
социальных сетях, системы обмена электронными сообщениями и документами, доменные
имена как идентификаторы организации.
В разработку этих ресурсов вкладываются значительные средства, время, предпринимательский
труд и опыт. Поэтому в современном мире вопросы защиты и законного использования
(оборота) этих активов выходят на лидирующие позиции. Для юриспруденции эта отрасль
права является молодой и еще не обросла квалифицированными специалистами,
качественными и результативными услугами в этой сфере.
Для предпринимателей, которые используют собственные интернет-ресурсы, безопасность
данных и гарантию прав на сайты и домены обеспечивают, как правило, официальные
регистраторы и провайдеры интернет-услуг. Здесь важно лишь вовремя успевать оплачивать
продление их услуг.
Но случается, что компании используют индивидуализирующие их бизнес интернет-ресурсы не
сами, а передают их в составе договоров коммерческой концессии или просто в пользование по
лицензионным договорам.
Мне на практике приходилось выстраивать схемы наиболее грамотного и законного
использования этих ресурсов компаниями. Этим опытом, в общих чертах, я и хочу с вами
поделиться.
В юридическую терминологию предпринимателям вдаваться не нужно. Если сказать об
интеллектуальном праве/собственности просто, то это такое право, которое включает так
называемое «исключительное право» и «личные неимущественные права». Личные
неимущественные права – это, например, авторство, и всё прочее, что тесно связано с
личностью и ассоциируется с конкретным человеком. А вот исключительное право – это то, что
можно отдать в пользование и получить за это деньги.
Сейчас есть такая тенденция: та или иная известная компания хочет за плату предоставить
право пользования своим доменом заинтересованному лицу. Причем деньги за пользование
предполагаются приличные. Но доменное имя – это всего лишь набор символов,
предоставленный на время. И домен не является объектом интеллектуальной собственности, то
есть, на него нет исключительного права, а значит, и передать в пользование нечего. Лично я в
аналогичной ситуации предлагаю клиентам передать в пользование базу данных, включающую
домен, сайт, электронную почту и ещё кое-какие наработки айтишников клиента для работы с
данными компании в Интернете.Только совокупность этих ресурсов: доменное имя, сайт, база электронных писем (официально это называется «почтовый клиент с использованием домена») образует предмет (например, базу данных) исключительного права, который смело можно передать в пользование за плату.
Такое исключительное право можно передать в пользование только на основании специального
договора – лицензионного, об этом говорит статья 1233 Гражданского кодекса РФ.
Передать право пользования можно одному или нескольким лицам, это всё детали сделки. В
договоре прописывается всё, что нужно сторонам, в том числе обслуживание и доработка сайта,
почты. Регистрировать договор не нужно. Но такой договор является достаточным и законным
основанием для оборота денежных средств между компаниями.
Хочу отметить, что в этой статье я веду речь о таких объектах интеллектуальных прав, которые
не нужно регистрировать в Роспатенте, но права на которые охраняются и защищаются так же,
как и не зарегистрированные.
Объем прав и состав объектов, предоставляемых по лицензионному договору, может быть
разным. Если в составе передающихся прав есть зарегистрированный товарный знак или знак
обслуживания, то договор необходимо зарегистрировать в Роспатенте. Если это коммерческое
обозначение (не путать с фирменным наименованием), деловая репутация и коммерческий
опыт, то регистрировать не нужно. Что такое деловая репутация и коммерческий опыт? А это
как придумаете. Между прочим, это в том числе и вышеуказанная база данных, включающая
доменное имя, сайт, почтовый клиент с использованием домена, совокупность
систематизированных материалов для социальных сетей.
А лучше всего франшизу не брать, а предоставлять.
Галина Анатольевна Елисеева,
арбитражный юрист,
директор ООО «Юридическая группа «Аппель»
елисеева.рус