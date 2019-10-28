Сайт, домен, электронная почта: как передать в пользование

Если Вашего бизнеса нет в Интернете, то Вас нет в бизнесе!

Билл Гейтс

Все слышали про интеллектуальную собственность. Кажется, всё просто – зарегистрировал

товарный знак, создал произведение, написал книгу – и закон тут же встает на защиту автора.

Действительно, если объект авторского права зарегистрирован должным образом, внесен в

государственные реестры и имеет официальное свидетельство, закон обеспечит

неприкосновенность труда создателя. Но как поступать с результатом интеллектуальной

работы, которую нельзя официально зарегистрировать, но защитить необходимо? К этой

категории объектов авторского права относятся сайты, доменные имена, накопленный и

организованный в систему коммерческий опыт.

Интеллектуальной собственности посвящена целая четвертая часть Гражданского кодекса РФ.

Это много. Но это и хорошо, ибо наличие норм, детально регулирующих интеллектуальное

право – признак цивилизованного общества. Как же закон регулирует спорные и смежные

вопросы авторского права? Давайте разберемся.

Современный бизнес неразрывно связан с Интернетом. Вся информация о деятельности

компании, системы коммуникации, общение и обмен данными с клиентами и партнерами

переместилась туда. Соответственно, всё, что индивидуализирует бизнес и создает к нему

интерес в Интернете, для бизнеса является весомой ценностью. Это сайт компании, аккаунты в

социальных сетях, системы обмена электронными сообщениями и документами, доменные

имена как идентификаторы организации.

В разработку этих ресурсов вкладываются значительные средства, время, предпринимательский

труд и опыт. Поэтому в современном мире вопросы защиты и законного использования

(оборота) этих активов выходят на лидирующие позиции. Для юриспруденции эта отрасль

права является молодой и еще не обросла квалифицированными специалистами,

качественными и результативными услугами в этой сфере.

Для предпринимателей, которые используют собственные интернет-ресурсы, безопасность

данных и гарантию прав на сайты и домены обеспечивают, как правило, официальные

регистраторы и провайдеры интернет-услуг. Здесь важно лишь вовремя успевать оплачивать

продление их услуг.

Но случается, что компании используют индивидуализирующие их бизнес интернет-ресурсы не

сами, а передают их в составе договоров коммерческой концессии или просто в пользование по

лицензионным договорам.

Мне на практике приходилось выстраивать схемы наиболее грамотного и законного

использования этих ресурсов компаниями. Этим опытом, в общих чертах, я и хочу с вами

поделиться.

В юридическую терминологию предпринимателям вдаваться не нужно. Если сказать об

интеллектуальном праве/собственности просто, то это такое право, которое включает так

называемое «исключительное право» и «личные неимущественные права». Личные

неимущественные права – это, например, авторство, и всё прочее, что тесно связано с

личностью и ассоциируется с конкретным человеком. А вот исключительное право – это то, что

можно отдать в пользование и получить за это деньги.

Сейчас есть такая тенденция: та или иная известная компания хочет за плату предоставить

право пользования своим доменом заинтересованному лицу. Причем деньги за пользование

предполагаются приличные. Но доменное имя – это всего лишь набор символов,

предоставленный на время. И домен не является объектом интеллектуальной собственности, то

есть, на него нет исключительного права, а значит, и передать в пользование нечего. Лично я в

аналогичной ситуации предлагаю клиентам передать в пользование базу данных, включающую

домен, сайт, электронную почту и ещё кое-какие наработки айтишников клиента для работы с

данными компании в Интернете.Только совокупность этих ресурсов: доменное имя, сайт, база электронных писем (официально это называется «почтовый клиент с использованием домена») образует предмет (например, базу данных) исключительного права, который смело можно передать в пользование за плату.

Такое исключительное право можно передать в пользование только на основании специального

договора – лицензионного, об этом говорит статья 1233 Гражданского кодекса РФ.

Передать право пользования можно одному или нескольким лицам, это всё детали сделки. В

договоре прописывается всё, что нужно сторонам, в том числе обслуживание и доработка сайта,

почты. Регистрировать договор не нужно. Но такой договор является достаточным и законным

основанием для оборота денежных средств между компаниями.

Хочу отметить, что в этой статье я веду речь о таких объектах интеллектуальных прав, которые

не нужно регистрировать в Роспатенте, но права на которые охраняются и защищаются так же,

как и не зарегистрированные.

Объем прав и состав объектов, предоставляемых по лицензионному договору, может быть

разным. Если в составе передающихся прав есть зарегистрированный товарный знак или знак

обслуживания, то договор необходимо зарегистрировать в Роспатенте. Если это коммерческое

обозначение (не путать с фирменным наименованием), деловая репутация и коммерческий

опыт, то регистрировать не нужно. Что такое деловая репутация и коммерческий опыт? А это

как придумаете. Между прочим, это в том числе и вышеуказанная база данных, включающая

доменное имя, сайт, почтовый клиент с использованием домена, совокупность

систематизированных материалов для социальных сетей.

А лучше всего франшизу не брать, а предоставлять.

Галина Анатольевна Елисеева,

арбитражный юрист,

директор ООО «Юридическая группа «Аппель»

елисеева.рус