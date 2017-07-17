САМОЗАНЯТЫМ – 2 ГОДА КАНИКУЛ!

В целях исполнения положений Федерального закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части, касающейся порядка постановки на учет в налоговом органе физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и оказывающего без привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, на основании добровольного уведомления, Межрайонная ИФНС России № 2 по Рязанской области информирует граждан, оказывающих услуги физическим лицам, о порядке освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов.

Самозанятое лицо: Человек, самостоятельно занятый трудом по оказанию услуг в рамках договоров гражданского правового характера, в том числе в форме индивидуального предпринимательства (п.3.18 ГОСТ 12.0.004-2015).

В соответствии с п. 70 ст. 217 Налогового кодекса РФ с 01.01.2017 года не облагаются налогом (в отношении доходов в виде выплат (вознаграждений), полученных в налоговых периодах 2017 и 2018 годов) на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы в виде выплат (вознаграждений, полученных физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, от физических лиц за оказание им следующих услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд: