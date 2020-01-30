Справочная информация 2020 года

Корректирующий коэффициенты
Приказ Минэкономразвития России от 30 октября 2018 г. №595 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2019 год».
Коэффициенты устанавливаются ежегодно на каждый следующий календарный год с учетом изменения потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем календарном году.
Так, на 2020 год коэффициенты-дефляторы установлены в следующих размерах:
– в целях применения НДФЛ – 1,813;
– в целях применения ЕНВД – 2,009;
– в целях применения патентной системы налогообложения – 1,592;
– в целях применения торгового сбора – 1,382.
Лимит доходов при УСН
В 2020 году лимит доходов по УСН не изменился и составляет 150 млн рублей. В случае превышения указанных лимитов доходов предприниматель должен перейти на общую систему налогообложения, начиная с квартала превышения доходов. Этот лимит будет действовать до конца 2020 года в связи с приостановлением действия п. 2 ст. 346.12, абз. 4 п. 4 ст. 346.13
Размер детских пособий
Размер детских пособий зависит от предельной величины для начисления страховых взносов, а также принятия подзаконного акта об индексации пособий в связи с ростом средней заработной платы в РФ. В 2019 году индексация производилась не с 1 января (как это было прежде), а с 1 февраля 2019 года. В 2020 году будет такая же ситуация. Индексация пособий будет производиться только с 01.02.2020 г. Информацию о размере пособий с февраля 2020 года мы разместим в следующем номере.
Таблица
Минимальные тарифы пенсионных взносов для предпринимателей на 2020 год*
(их необходимо заплатить до 31 декабря 2020 года)
|Период
|Пенсионный фонд
|Фонд обязательного медицинского страхования
|Квартальный фиксированный платеж за предпринимателя
|Рекомендуемый срок уплаты
|за 1 квартал
|8112 руб.
|2106,50 руб.
|10218,50 руб.
|до 31 марта
|за 2 квартал
|8112 руб.
|2106,50 руб.
|10218,50 руб.
|до 30 июня
|за 3 квартал
|8112 руб.
|2106,50 руб.
|10218,50 руб.
|до 30 сентября
|за 4 квартал
|8112 руб.
|2106,50 руб.
|10218,50 руб.
|до 31 декабря
|Итого за год
|32448 руб.
|8426 руб.
|40874 руб.
|до 31 декабря
* Внимание!
Сумма обязательных взносов от предпринимателей делится на две части – фиксированную и переменную. Размер фиксированной части вы видите в таблице. Крайний срок перечисления взносов – 31 декабря 2020 года. Взносы желательно платить поквартально, как это указано в таблице, что позволит вам сэкономить на уплачиваемых налогах. Переменна часть зависит от того, какой у вас доход (оборот). Если он больше 300 000 руб. в год, то необходимо еще доплатить пенсионные взносы – 1% от суммы свыше 300 000 рублей. Максимальная сумма взносов в ПФР – 234 832 руб. Доплату взносов необходимо осуществить до 1 июля 2021 года.
Если вы зарегистрированы не весь год, то размер взносов рассчитывается пропорционально дням регистрации. Те предприниматели, которым это необходимо, либо тем, кто сомневается в собственных расчетах, мы подготовили калькулятор расчета – на нашем сайте pro—nalogi.ru в разделе «Калькулятор».
Н. Скворцова