Справочная информация 2020 года

Корректирующий коэффициенты

Приказ Минэкономразвития России от 30 октября 2018 г. №595 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2019 год».

Коэффициенты устанавливаются ежегодно на каждый следующий календарный год с учетом изменения потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем календарном году.

Так, на 2020 год коэффициенты-дефляторы установлены в следующих размерах:

– в целях применения НДФЛ – 1,813;

– в целях применения ЕНВД – 2,009;

– в целях применения патентной системы налогообложения – 1,592;

– в целях применения торгового сбора – 1,382.

Лимит доходов при УСН

В 2020 году лимит доходов по УСН не изменился и составляет 150 млн рублей. В случае превышения указанных лимитов доходов предприниматель должен перейти на общую систему налогообложения, начиная с квартала превышения доходов. Этот лимит будет действовать до конца 2020 года в связи с приостановлением действия п. 2 ст. 346.12, абз. 4 п. 4 ст. 346.13

Размер детских пособий

Размер детских пособий зависит от предельной величины для начисления страховых взносов, а также принятия подзаконного акта об индексации пособий в связи с ростом средней заработной платы в РФ. В 2019 году индексация производилась не с 1 января (как это было прежде), а с 1 февраля 2019 года. В 2020 году будет такая же ситуация. Индексация пособий будет производиться только с 01.02.2020 г. Информацию о размере пособий с февраля 2020 года мы разместим в следующем номере.

Таблица

Минимальные тарифы пенсионных взносов для предпринимателей на 2020 год*

(их необходимо заплатить до 31 декабря 2020 года)

Период Пенсионный фонд Фонд обязательного медицинского страхования Квартальный фиксированный платеж за предпринимателя Рекомендуемый срок уплаты за 1 квартал 8112 руб. 2106,50 руб. 10218,50 руб. до 31 марта за 2 квартал 8112 руб. 2106,50 руб. 10218,50 руб. до 30 июня за 3 квартал 8112 руб. 2106,50 руб. 10218,50 руб. до 30 сентября за 4 квартал 8112 руб. 2106,50 руб. 10218,50 руб. до 31 декабря Итого за год 32448 руб. 8426 руб. 40874 руб. до 31 декабря

* Внимание!

Сумма обязательных взносов от предпринимателей делится на две части – фиксированную и переменную. Размер фиксированной части вы видите в таблице. Крайний срок перечисления взносов – 31 декабря 2020 года. Взносы желательно платить поквартально, как это указано в таблице, что позволит вам сэкономить на уплачиваемых налогах. Переменна часть зависит от того, какой у вас доход (оборот). Если он больше 300 000 руб. в год, то необходимо еще доплатить пенсионные взносы – 1% от суммы свыше 300 000 рублей. Максимальная сумма взносов в ПФР – 234 832 руб. Доплату взносов необходимо осуществить до 1 июля 2021 года.

Если вы зарегистрированы не весь год, то размер взносов рассчитывается пропорционально дням регистрации. Те предприниматели, которым это необходимо, либо тем, кто сомневается в собственных расчетах, мы подготовили калькулятор расчета – на нашем сайте pro—nalogi.ru в разделе «Калькулятор».

Н. Скворцова