Страховые взносы заплатили в следующем году. Можно ли учесть их при расчете УСН?

Вопрос об уменьшении суммы налога на уплаченные страховые взносы всегда был в каком-то подвешенном состоянии. Мнение проверяющих органов и их высшего руководства (Минфина) периодически менялись. Поэтому во избежание споров мы рекомендуем уплачивать взносы в течение налогового периода, а не после его окончания. И вот новое письмо в пользу налогоплательщиков.

Можем ли мы уменьшить налог по УСН на сумму страховых взносов, рассчитанных в 2018 году, но фактически уплаченных в январе 2019 года?

Сначала немного теории. Если налогоплательщик уплачивает налог по УСН с налоговой базой «доходы» (стандартная ставка 6%), то он может уменьшить свой рассчитанный налог на уплаченные страховые взносы за предпринимателя и на взносы от заработной платы наемных сотрудников. При этом если предприниматель работает без использования труда, то он может уменьшить УСН на всю сумму страховых взносов, уплачиваемых «за себя». А если это ООО или предприниматель, которые с заработной платы сотрудников платят страховые взносы, то свой рассчитанный налог они могут уменьшить только на 50%. Но для начала эти страховые взносы нужно заплатить. И нюансы возникают тогда, когда взносы за декабрь уплачиваются в январе. Ведь это уже новый налоговый период для расчета УСН.

Ранее налоговые органы утверждали, что учесть взносы, уплаченные за пределами налогового периода, хотя бы и начисленные «за» него, невозможно, поскольку налоговый период у «упрощенки» – календарный год. Если вы опоздали оплатить взносы, то уменьшить налог можете только в следующем налоговом периоде. Именно поэтому всем налогоплательщикам мы рекомендуем взносы и НДФЛ за декабрь платить в декабре. Это позволит без проблем уменьшить налоги, а также упростит годовую отчетность. Ведь тогда у вас не будет «переходных» остатков на следующий год. Однако не всегда есть возможность оплатить налоги в декабре за декабрь, и подобные ситуации не редкость. Таким образом, и возникает вопрос. Ведь налоговый период уже следующий, а расходы (налоги от заработной платы за декабрь) – прошлого периода. И вот новое письмо Минфина.

Положительный ответ в сторону налогоплательщиков на этот раз дал Минфин в своем письме от 25.02.2019 г. №03-11-11/12121:

«В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В связи с этим сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за налоговый период 2019 года может быть уменьшена на сумму страховых взносов, рассчитанных в налоговом (отчетном) периоде 2018 года, но фактически уплаченных в январе 2019 года».

Однако в письме ничего не сказано про ситуацию, когда предприниматель заплатит свои взносы или взносы от заработной платы в феврале. Можно ли уменьшить налог по УСН «доходы»? Налоговый орган дает нам возможность сделать это только в январе.

Н. Скворцова