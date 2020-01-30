Тарифы страховых взносов за наемных работников на 2020 год

|ПФР, страховая часть
|ФФОМС
|ФСС
|Налоговая нагрузка
|Общий режим
|22%
|5,1% (ставка действует без ограничения по доходам, то есть по всем доходам)
|2,9% (данная ставка действует по доходам до 912 000 руб. При доходах свыше этой суммы – ставка 0%)*
|30%
|Плательщики, применяющие УСН
|Плательщики, переведенные на ЕНВД
|Общий режим (доход свыше 1 292 000 рублей)
|10%
|15,1%
|Плательщики, применяющие УСН (доход свыше 1 292 000 рублей)
|Плательщики, переведенные на ЕНВД (доход свыше 1 292 000 рублей)
|Организации, заключившие с органами управления ОЭЗ соглашения о ТВД или о туристско-рекреационной деятельности
|20%
|5,1%*
|2,9%
|28%
|Хозяйственные общества и партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности. Учредители этих обществ являются бюджетными, автономными научными учреждениями и либо образовательным организациям высшего образования, являющимся бюджетными учреждениями.
|Организации, осуществляющие разработку и реализацию программ для ЭВМ, баз данных
|8%
|4%
|2%
|14%
|НКО, применяющие УСН, осуществляющие деятельность в области соцобслуживания населения, научных разработок, здравоохранения, культуры и искусства, благотворительные организации
|20%
|0%
|0%
|20%
|Организации, получившие статус участника проекта «Сколково»
|14%
|—
|—
|14%
|Оплата членам экипажей судов, от организаций, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, за исполнение трудовых обязанностей члена экипажа судна
|0%
|0%
|0%
|0%
|Организации, получившие статус участника свободной экономической зоны Республика Крым и Севастополь в течение 10 лет со дня получения статуса. Организации, получившие статус резидента территорий опережающего социально-экономического развития, резидентов свободного порта Владивосток. Организации, включенные в единый реестр резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области
|6%
|0,1%
|1,5%
|7,6%
|Российские организации, осуществляющие производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции
|8%
|4%
|2%*
|14%
*В отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации (за исключением высококвалифицированных специалистов), применяется тариф страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации 1,8 процента.
Уплата взносов от выплат в пользу иностранцев
|Временно пребывающие иностранцы**
|Временно проживающие иностранцы**
|Постоянно проживающие иностранцы**
|Основной документ, который находится на руках у иностранца
|Миграционная карта
|Разрешение на временное проживание (РВП)
|Вид на жительство
|Фонд социального страхования
|+
|+
|+
|Взносы уплачиваются.
Абз.2, пп. , п. 2 статьи 425 НК РФ. Тариф взносов ниже, чем у россиян 1,8%*
|Взносы уплачиваются.
Ст. 419 НК РФ
|Взносы уплачиваются.
Ст. 419 НК РФ
|Пенсионный фонд
|+
|+
|+
|Взносы уплачиваются. П. 1 ст. 7, п. 2 ст. 22.1 Закона №167-ФЗ. Взносы направляются только на страховую часть
|Взносы уплачиваются. П.1 ст. 7 Закона №167-ФЗ. Взносы направляются только на страховую часть
|Взносы уплачиваются. П.1 ст. 7 Закона №167-ФЗ. Тарифы такие же, как для граждан РФ
|Обязательное медицинское страхование
|—
|+
|+
|Взносы не уплачиваются. Ст. 10 Закона №326-ФЗ,
|Взносы уплачиваются. Ст. 10 Закона №326-ФЗ
|Взносы уплачиваются. Ст. 10 Закона №326-ФЗ
|Страхование от несчастных случаев на производстве и на случай профессиональных заболеваний
|+
|+
|+
|Взносы уплачиваются. П. 2, ст. 5 Закона №125-ФЗ
|Взносы уплачиваются. П. 2, ст. 5 Закона №125-ФЗ
|Взносы уплачиваются. П. 2, ст. 5 Закона №125-ФЗ
*Граждане стран, вошедших в ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан) уплачивают налоги так же, как и граждане РФ, вне зависимости от статуса иностранного гражданина. Все права и обязанности у них такие же, как и у граждан РФ.
** По высококвалифицированным специалистам ставка взноса зависит от их статуса – временно/постоянно проживающий или временно пребывающий. Информацию по ним смотрите отдельно.
Н. Скворцова