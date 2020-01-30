Тарифы страховых взносов за наемных работников на 2020 год

ПФР, страховая часть ФФОМС ФСС Налоговая нагрузка Общий режим 22% 5,1% (ставка действует без ограничения по доходам, то есть по всем доходам) 2,9% (данная ставка действует по доходам до 912 000 руб. При доходах свыше этой суммы – ставка 0%)* 30% Плательщики, применяющие УСН Плательщики, переведенные на ЕНВД Общий режим (доход свыше 1 292 000 рублей) 10% 15,1% Плательщики, применяющие УСН (доход свыше 1 292 000 рублей) Плательщики, переведенные на ЕНВД (доход свыше 1 292 000 рублей) Организации, заключившие с органами управления ОЭЗ соглашения о ТВД или о туристско-рекреационной деятельности 20% 5,1%* 2,9% 28% Хозяйственные общества и партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности. Учредители этих обществ являются бюджетными, автономными научными учреждениями и либо образовательным организациям высшего образования, являющимся бюджетными учреждениями. Организации, осуществляющие разработку и реализацию программ для ЭВМ, баз данных 8% 4% 2% 14% НКО, применяющие УСН, осуществляющие деятельность в области соцобслуживания населения, научных разработок, здравоохранения, культуры и искусства, благотворительные организации 20% 0% 0% 20% Организации, получившие статус участника проекта «Сколково» 14% — — 14% Оплата членам экипажей судов, от организаций, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, за исполнение трудовых обязанностей члена экипажа судна 0% 0% 0% 0% Организации, получившие статус участника свободной экономической зоны Республика Крым и Севастополь в течение 10 лет со дня получения статуса. Организации, получившие статус резидента территорий опережающего социально-экономического развития, резидентов свободного порта Владивосток. Организации, включенные в единый реестр резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области 6% 0,1% 1,5% 7,6% Российские организации, осуществляющие производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции 8% 4% 2%* 14%

*В отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации (за исключением высококвалифицированных специалистов), применяется тариф страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации 1,8 процента.

Уплата взносов от выплат в пользу иностранцев

Временно пребывающие иностранцы** Временно проживающие иностранцы** Постоянно проживающие иностранцы** Основной документ, который находится на руках у иностранца Миграционная карта Разрешение на временное проживание (РВП) Вид на жительство Фонд социального страхования + + + Взносы уплачиваются. Абз.2, пп. , п. 2 статьи 425 НК РФ. Тариф взносов ниже, чем у россиян 1,8%* Взносы уплачиваются. Ст. 419 НК РФ Взносы уплачиваются. Ст. 419 НК РФ Пенсионный фонд + + + Взносы уплачиваются. П. 1 ст. 7, п. 2 ст. 22.1 Закона №167-ФЗ. Взносы направляются только на страховую часть Взносы уплачиваются. П.1 ст. 7 Закона №167-ФЗ. Взносы направляются только на страховую часть Взносы уплачиваются. П.1 ст. 7 Закона №167-ФЗ. Тарифы такие же, как для граждан РФ Обязательное медицинское страхование — + + Взносы не уплачиваются. Ст. 10 Закона №326-ФЗ, Взносы уплачиваются. Ст. 10 Закона №326-ФЗ Взносы уплачиваются. Ст. 10 Закона №326-ФЗ Страхование от несчастных случаев на производстве и на случай профессиональных заболеваний + + + Взносы уплачиваются. П. 2, ст. 5 Закона №125-ФЗ Взносы уплачиваются. П. 2, ст. 5 Закона №125-ФЗ Взносы уплачиваются. П. 2, ст. 5 Закона №125-ФЗ

*Граждане стран, вошедших в ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан) уплачивают налоги так же, как и граждане РФ, вне зависимости от статуса иностранного гражданина. Все права и обязанности у них такие же, как и у граждан РФ.

** По высококвалифицированным специалистам ставка взноса зависит от их статуса – временно/постоянно проживающий или временно пребывающий. Информацию по ним смотрите отдельно.

Н. Скворцова