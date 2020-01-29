Тематический семинар для участников проекта «Знакомьтесь, судебная система России!»

27 января в Рязанском областном суде, в рамках проведения проекта «Знакомьтесь,

судебная система России!», состоялся тематический семинар «Что необходимо

знать несовершеннолетним о трудовом договоре» для школьников города Рязани.

Целью семинара было познакомить школьников с механизмом трудоустройства и

соблюдением их прав при трудоустройстве. В обучении приняли участие более 60

представителей команд.

В школах области — участницах проекта — специалисты компании «Консультант-

Ока» провели выездные семинары на эту тему.

Открыла мероприятие Председатель Областного суда Рязанской области Елена

Сапунова. Все участники высоко оценили полезность, важность и необходимость

подобного обучения.

Компания «Консультант-Ока» в этом сезоне традиционно предлагает всем

участникам проекта воспользоваться бесплатным доступом к системам

КонсультантПлюс, которые устанавливаются в компьютерные классы. И на базе

установленных систем КонсультантПлюс сотрудники компании «Консультант-

Ока» провели занятие с участниками проекта на конкретных примерах по

эффективному использованию систем не только в рамках подготовки к участию в

проекте, но для решения различных житейских ситуаций.

Региональный информационный центр сети “КонсультантПлюс” в Рязанской

области — компания ООО «Консультант-Ока», ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-

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