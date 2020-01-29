Тематический семинар для участников проекта «Знакомьтесь, судебная система России!»

27 января в Рязанском областном суде, в рамках проведения проекта «Знакомьтесь,
судебная система России!», состоялся тематический семинар «Что необходимо
знать несовершеннолетним о трудовом договоре» для школьников города Рязани.
Целью семинара было познакомить школьников с механизмом трудоустройства и
соблюдением их прав при трудоустройстве. В обучении приняли участие более 60
представителей команд.
В школах области — участницах проекта — специалисты компании «Консультант-
Ока» провели выездные семинары на эту тему.
Открыла мероприятие Председатель Областного суда Рязанской области Елена
Сапунова. Все участники высоко оценили полезность, важность и необходимость
подобного обучения.
Компания «Консультант-Ока» в этом сезоне традиционно предлагает всем
участникам проекта воспользоваться бесплатным доступом к системам
КонсультантПлюс, которые устанавливаются в компьютерные классы. И на базе
установленных систем КонсультантПлюс сотрудники компании «Консультант-
Ока» провели занятие с участниками проекта на конкретных примерах по
эффективному использованию систем не только в рамках подготовки к участию в
проекте, но для решения различных житейских ситуаций.
Региональный информационный центр сети “КонсультантПлюс” в Рязанской
области — компания ООО «Консультант-Ока», ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-
11, 34-06-12