12 апреля на базе Филиала Московского Университета имени С.Ю. Витте в Рязани

прошла тринадцатая межвузовская областная юридическая олимпиада для студентов высших учебных заведений «Умная молодежь». Олимпиада проводится Министерством образования и молодежной политики Рязанской области и компанией “Консультант-Ока” – региональным информационным центром сети “КонсультантПлюс” в Рязанской области при участии Филиала Московского Университета имени С.Ю. Витте в Рязани, Рязанского филиала Московского университета МВД России, Академии права и управления ФСИН РФ, Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина.

Олимпиада проводится для студентов ВУЗов всех курсов очно-заочных форм обучения, получающих образование по направлению “Юриспруденция” и специальности “Юриспруденция”.

В олимпиаде приняли участие 5 ВУЗов города: Филиал ЧОУВО «Московский Университет имени С.Ю. Витте» в Рязани, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина», ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних Российской Федерации имени В.Я. Кикотя», Рязанский филиал; ФГКОУ ВО “Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний”; ФКОУ ВО «Академия права и управления ФСИН» Институт подготовки государственных и муниципальных служащих.

Подведение итогов и награждение победителей и призеров олимпиады состоится 19 апреля на базе Филиала Московского Университета имени С.Ю. Витте в Рязани в по адресу: г. Рязань, пр. Яблочкова, д.5. Итоги будут подведены в командном и личном зачетах.

Победители и номинанты 13-й олимпиады получат дипломы и ценные подарки от Министерства образования Рязанской области и от компании “Консультант-Ока”.

Региональный информационный центр сети “КонсультантПлюс” в Рязанской области – компания ООО «Консультант-Ока», ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-11, 34-06-12