У компании «Консультант-Ока» вновь «Диплом «Доверие потребителей»

В Рязани состоялась пятнадцатая юбилейная церемония «Диплом «Доверие потребителей», организатором которого является Рязанское областное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Генеральному директору компании «Консультант-Ока» Ольге Кочетковой был вручен «Диплом «Доверие потребителей – 2018» в номинации «Информационные технологии».

В торжественном мероприятии приняли участие Роман Петряев – заместитель председателя правительства Рязанской области, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, Сергей Лукьянов – депутат Рязанской областной Думы, заместитель председателя Комитета по экономическим вопросам, Галина Крутова – заместитель министра промышленности и экономического развития Рязанской области, Сергей Семенов, заместитель министра строительного комплекса Рязанской области, советник главы городской администрации Ирина Полозова, рязанские представители бизнес-сообщества и предприниматели ОПОРЫ РОССИИ из Тамбова, Владимира, Тулы, Калуги и Москвы.

Жюри определило в 72-х номинациях победителей конкурса «Диплом «Доверие потребителей», работающих в самых различных сферах промышленности и услуг, поддерживающих идею социальной ответственности бизнеса, а также ответственности за экономическое и культурное развитие и процветание Рязанской области.

Конкурс призван выявлять добросовестные предприятия и организации, предлагающие потребителям качественные товары и услуги и работающие в полном соответствии с Федеральным законом «О защите прав потребителей».

Напомним, что компания «Консультант-Ока» является региональным информационным центром Общероссийской Сети распространения правовой информации КонсультантПлюс. В сфере распространения правовой информации на территории города Рязани и Рязанской области компания работает с 1992 года и традиционно является победителем и призером конкурса «Диплом «Доверие потребителей».