У компании «Консультант-Ока» вновь «Диплом «Доверие потребителей»

В Рязани состоялась Четырнадцатая торжественная церемония «Диплом «Доверие потребителей», организатором которого является Рязанское областное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Компания «Консультант-Ока» получила «Диплом «Доверие потребителей – 2017» в номинации «Информационные технологии» и благодарственное письмо от Председателя Рязанского отделения «Опоры России» за безупречное и добросовестное ведение бизнеса и за вклад в развитие предпринимательства в регионе. На этот раз церемония была включена в цикл мероприятий «Дня рязанского гостеприимства», где приняли участие рязанские представители бизнес-сообщества и предприниматели ОПОРЫ РОССИИ из Тамбова, Владимира, Тулы, Калуги и Москвы.

По итогам народного голосования, в котором приняли участие более 23 тысяч рязанцев, и оценке экспертов дипломы «Доверие потребителей» получили более 50-ти государственных и коммерческих предприятий региона, работающих в самых различных сферах промышленности и услуг, поддерживающих идею социальной ответственности бизнеса, а также ответственности за экономическое и культурное развитие и процветание Рязанской области.

Конкурс призван выявлять добросовестные предприятия и организации, предлагающие потребителям качественные товары и услуги и работающие в полном соответствии с Федеральным законом «О защите прав потребителей».

Напомним, что компания «Консультант-Ока» является региональным информационным центром Общероссийской Сети распространения правовой информации КонсультантПлюс. В сфере распространения правовой информации на территории города Рязани и Рязанской области компания работает с 1992 года, в этом году отмечает 25-летний юбилей и традиционно является призером конкурса «Диплом «Доверие потребителей».