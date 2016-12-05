УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА 2017 ГОД УЖЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В “Конструктор учетной политики” КонсультантПлюс добавлены учетные политики на 2017 г. Перейти в “Конструктор учетной политики” можно по ссылке на стартовой странице в профиле “Бухгалтерия и кадры”.

С помощью онлайн-сервиса можно создать с нуля учетную политику для целей бухгалтерского учета или налогообложения (ОСН или УСН). А если организация уже имеет учетную политику, созданную в сервисе, но с нового года решила внести в нее изменения, то конструктор поможет сформировать новую редакцию учетной политики на основе предыдущей.

Например, организация является малым предприятием и вправе применять упрощенные способы бухгалтерского учета. В 2016 г. в учетной политике не были отражены упрощенные способы бухучета, но с 2017 г. организация планирует учитывать материалы в упрощенном порядке.

Для создания новой редакции учетной политики на 2017 г. можно использовать файл с учетной политикой для целей бухгалтерского учета на 2016 г., который был ранее сохранен в онлайн-сервисе.

Для организаций, применяющих общую систему налогообложения, в “Учетную политику для целей налогообложения (ОСН, 2017 год)”:

– добавлена возможность закрепить в шаблоне учетной политики положения НК РФ, определяющие лимит стоимости амортизируемого имущества;

– внесены изменения в раздел по страховым взносам;

– в целях ведения раздельного учета “входного” НДС в Методике ведения раздельного учета детализирован учет доходов по процентам, полученным по выданным займам, и расходов по их выдаче.

Для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, в “Учетную политику для целей налогообложения (УСН, 2017 год)” добавлена возможность утверждения двух отдельных форм регистра по обязательному социальному страхованию.

Подробно о “Конструкторе учетной политики” в системе КонсультантПлюс можно узнать в региональном информационном центре Сети КонсультантПлюс

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