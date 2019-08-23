УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – НОВШЕСТВО В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В Справочной Правовой Системе КонсультантПлюс появился новый профиль – “Универсальный для бюджетной организации”. Профиль настроит Систему КонсультантПлюс под задачи специалистов бюджетной организации.

Всего в Системе КонсультантПлюс 7 профилей:

– “Бухгалтерия и кадры”;

– “Юрист”;

– “Бухгалтерия и кадры бюджетной организации”;

– “Специалист по закупкам”;

– “Кадры”;

– “Универсальный”

– новый профиль “Универсальный для бюджетной организации”.

Каждый профиль – это своя Стартовая страница с самыми нужными документами и справочной информацией, свои подсказки и результаты поиска, разные примечания к документам на Правой панели. В ряде профилей есть свои профессиональные новости и напоминания о важных событиях.

Каждый пользователь Системы КонсультантПлюс может выбрать любой из интересующих его профилей и при необходимости поменять его. Если профили “Бухгалтерия и кадры”, “Бухгалтерия и кадры бюджетной организации”, “Юрист”, “Специалист по закупкам” ориентированы на конкретные подразделения компании, то профили “Универсальный” и “Универсальный для бюджетной организации” охватывают интересы специалистов разных отделов коммерческой или бюджетной организации.

Система КонсультантПлюс может подсказать пользователю, какой профиль выбрать. В этом случае на Стартовой странице появится предложение включить нужный профиль.

Подробнее о профилях и новом профиле для бюджетных организаций можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс

ООО «Консультант-Ока»,

по адресу: ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-11, 34-06-12