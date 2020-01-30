Уступка денежного требования

Нужно ли согласие должника на уступку денежного требования и можно ли уступить требование по госконтракту? Давайте разберемся.

Договор цессии остается весьма популярным среди предпринимателей, ведь уступка права требования денежного долга к должнику – универсальный способ закрыть то или иное обязательство, как и зачет требований или отступное.

Мне на практике часто приходится стакиваться с цессией (цессия – это уступка требования по обязательству кредитором другому лицу). Условие о цессии является одним из стандартных условий типового договора, принятого, например, в строительном подряде субъектов среднего и крупного бизнеса.

В данной статье речь будет идти об уступке денежного обязательства одним лицом другому. Уступить можно не только требование денежного обязательства, но и требование неденежного исполнения, но такие случаи на практике редки.

В договорах, которые предлагают к заключению заказчики, встречаются такие условия, что исполнитель или подрядчик вправе осуществлять уступку права требования только с письменного согласия заказчика. В случае невыполнения данного условия заказчик предусматривает штраф, а также свое право на одностороннее расторжение договора без возмещения убытков исполнителю/подрядчику, причиненных прекращением договора.

Стоит отметить, что до июля 2014 года в статье 388 ГК РФ действительно было оговорено, что уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она разрешена договором.

Но с июля 2014 года законодатель, следуя логике юриспруденции и бизнеса, указал, что если стороны договора осуществляют предпринимательскую деятельность, то запрет или ограничение уступки денежного требования по такому договору не допускается. При этом законодатель указал, что, если кредитор переуступил свое право требования другому лицу, несмотря на прямой запрет уступки, уступка силу сохраняет, но кредитор (цедент) не освобождается от ответственности перед должником за данное нарушение соглашения.

А с июня 2015 года по настоящее время уступка денежного требования кредитором третьему лицу допускается без согласия должника – на это указывает ч. 3 статьи 388 ГК РФ. При этом, если договором между должником и кредитором предусмотрен запрет уступки требования вообще или запрет уступки без согласия должника, а кредитор право требования долга уступил, то сама уступка имеет обязательную силу для должника, но кредитор несет ответственность перед должником за нарушение соглашения на запрет уступки между ним и должником.

Поэтому условия договоров (их пример приведен выше), которые содержат запрет на цессию, по сути, не имеют силы.

Но тут возникают вопросы. Какую ответственность будет нести кредитор перед должником, если цессия запрещена? Может ли должник взыскать с кредитора штраф, неустойку, пени, убытки или расторгнуть договор в одностороннем порядке?

Полагаю, что у должника не возникнут убытки при переходе его обязательств по погашению долга от одного кредитора к другому. Потому как размер долга не изменится.

Поэтому должник не вправе взыскать с кредитора убытки, если кредитор переуступит право денежного требования к должнику третьему лицу, несмотря на прямой запрет о такой уступке.

То же самое с расторжением договора в одностороннем порядке. В примере выше я указала, что и на сегодняшний день есть договоры, где прописывают условие об одностороннем расторжении договора заказчиком, если исполнитель или подрядчик передаст права требования к заказчику третьему лицу без согласия на то заказчика.

Часть 3 статьи 388 ГК РФ прямо говорит, что передача денежного требования подрядчиком или исполнителем к заказчику третьему лицу не является основанием для расторжения договора, заключенного между заказчиком и подрядчиком/исполнителем, в одностороннем порядке заказчиком.

А вот неустойку, штраф или пеню (это все одно и то же – статья 330 ГК РФ), полагаю, должник с кредитора взыскать может. Отмечу, что я выражаю свое мнение и исхожу вот из чего.

По общему правилу неустойка является мерой ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства. Обязательство – это то, о чем стороны договорились. А договор предусматривает свободу условий, не противоречащих закону.

Если стороны договорились не переуступать право денежного требования третьим лицам – это осознанное волеизъявление. При этом обе стороны знают, что эта их договоренность не лишит юридической силы цессию. При этом кредитор должен понести ответственность за нарушение обещания не переуступать право требования третьему лицу, например, оплатить неустойку в оговоренном размере. Сама редакция части 3 статьи 388 ГК РФ об этом говорит.

При этом кредитор может просить суд снизить неустойку, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства – статья 333 ГК РФ.

Вот так выстраиваются отношения кредитора и должника при уступке третьему лицу права денежного требования к должнику.

Кстати, интересна ситуация, связанная с уступкой денежного требования по госконтракту.

С 1 июня 2018 года в новой редакции действует п. 7 ст. 448 ГК РФ. В закон внесли уточнение: победитель торгов вправе уступить требование по денежному обязательству.

Однако Минфин не в первый раз разъясняет о невозможности санкционирования территориальными органами Федерального казначейства расходов получателей бюджетных средств по заключенному в рамках контракта договору цессии (Письмо Минфина России от 16.08.2019 г. №09-04-06/62906).

Такая позиция Минфина признана Верховным Судом РФ незаконной.

ВС РФ считает, что исполнитель может уступить третьему лицу право требовать оплату по госконтракту, что уступка требования оплаты по госконтракту была допустима и до внесения изменений в ГК РФ. При заключении договора цессии не меняется исполнитель госконтракта, а лишь переходит право денежного требования (Решение Верховного Суда РФ от 23.04.2019г. №АКПИ19-112).

Поэтому исполнителям, которым отказывают в оплате госконтракта по договору цессии, советую обратиться в суд. Суд поддержит позицию истца и взыщет деньги на основании договора цессии.

Галина Анатольевна Елисеева

арбитражный юрист

директор ООО «Юридическая группа «Аппель»

сайт: елисеева.рус