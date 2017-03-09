В Думе заявили об обогатившихся на законе о новых кассах «деятелях»

Из-за пробелов в законе о новой кассовой технике бизнес вынужден покупать ее вдесятеро дороже себестоимости. На этом обогащаются «определенные деятели», заявили в Госдуме, пообещав обратиться в Генпрокуратуру и ФАС

Бизнесу приходится покупать использующийся в кассовой технике фискальный накопитель вдесятеро дороже себестоимости, заявил на совещании в Госдуме депутат Андрей Луговой. По словам парламентария, 8-й центр ФСБ сертифицировал единственный образец фискального накопителя для новых касс, и «определенные деятели» обогащаются, пользуясь пробелом в законе о переходе бизнеса на новую кассовую технику.

На накопителе зарабатывают аффилированные между собой компании ЗАО «Атлас-карт», ООО «Рик» и ЗАО «Безант»; их бенефициаром называют человека по фамилии Щербаков, сказал РБК Луговой. «Атлас-карт» и «Безант» связаны между собой через компанию АО «НТЦ «Спецпроект», владельцем которой выступает «Омега-Холдинг», учредитель ООО «РИК», следует из базы «СПАРК-Интерфакс». Совладельцем ООО «Омега-Холдинг» в базе числится Щербаков Владимир Алексеевич. На веб-сайте ЦТО «ООО «Авангард — Электроник» полный тезка ​Щербакова назван «представителем Мининформсвязи России (по согласованию) при Консультативно-экспертном совете по контрольно-кассовой технике Федерального агентства по промышленности» (оба ведомства были упразднены в 2008 году).

Очередь на фискальные накопители, которые предприниматели должны закупить до июля этого года, расписана на несколько месяцев. Цены на устройство доходят до 6–8 тыс. руб. при себестоимости в 700–800 руб., отметил Луговой. До июля этого года ими должны быть обеспечены около 2 млн предпринимателей. «Какая-то группа лиц за счет правильных решений, которые мы приняли, обогащается. Сумма обогащения составляет десятки миллиардов рублей», — заявил Луговой.

Очереди на фискальные накопители и высокую стоимость устройств подтвердили другие участники совещания. По словам представителя Торгово-промышленной палаты (ТПП), в Москве стоимость накопителя доходит до 15 тыс. руб. При этом бюджет от продажи фискальных накопителей не получает ничего, обратил внимание Луговой. По мнению депутата, сложившаяся ситуация — «самая громкая за последние десять лет с точки зрения ограничения конкуренции и монополизации рынка».

Другие участники рынка не могут получить сертификацию своих образцов фискальных накопителей в 8-м центре ФСБ: технические требования к устройству, которые должны публиковаться на официальном сайте Федеральной налоговой службы, неполны — «что-то пропущено, что-то не сказано», объяснил Луговой. «Кто-то искусственно на уровне правительства, на уровне правоохранительных органов делает все, чтобы на рынке не появилось новых фискальных накопителей», — заявил депутат. Он напомнил, что та же ситуация возникала при реализации законов о тахографах и ЭКЛЗ (дополнительный блок памяти для кассовых аппаратов, регистрирующий все суммы сделок; внедрялся с 2004 года) — во всех случаях сертификацию в 8-м центре ФСБ на первом этапе могла пройти только компания «Атлас-карт», которая в течение определенного времени монопольно присутствовала на рынке.

«Как в стране, которую обвиняют во вмешательстве в выборы президента США, мегахакеры-программисты не могут придумать какой-то фискальный накопитель?!» — Луговой обратился с вопросом к присутствовавшим на совещании представителям ФСБ.

Депутаты направят запросы в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу с просьбой разобраться в ситуации, пообещал Луговой. Кроме того, парламентарий намерен инициировать поправку в законодательство, которая позволит отсрочить минимум на год вступление в силу закона о переходе бизнеса на онлайн-кассы, сказал он РБК. ФАС будет изучать ситуацию и следить за ней: ведомство еще до принятия закона предупреждало о возможных негативных последствиях для бизнеса, предлагало установить более длительные сроки для его внедрения, а также просило на уровне правительства установить требования к фискальным накопителям и процедуре их сертификации, сообщила представитель службы.

Присутствовавший на совещании представитель 8-го центра ФСБ подтвердил, что на данный момент сертификацию прошел единственный образец фискального накопителя, не уточнив, кто является его производителем. Единственным производителем фискальных накопителей, одобренных ФНС, является ООО «РИК», писал ранее РБК. На рынке сейчас предлагаются накопитель ФН-1 производства ООО «РИК», ЭКЛЗ и микроконтроллеры «Атлас-карт», а также ЭКЛЗ «Безант», которая в 2008–2010 годах занимал более 97% рынка ЭКЛЗ. В завершающей стадии находится процедура сертификации еще для одной компании — «Штрих-М», уточнил представитель спецслужбы. Кроме этих образцов в ФСБ поступал лишь один, больше обращений не было, сообщил чиновник. «Штрих-М» наряду с компанией «Атол», группой компаний ККС и ГК «Пилот» являются крупнейшими производителями кассовых аппаратов в России. В Генпрокуратуру жалоб в связи с реализацией закона об онлайн-кассах не поступало, сообщила представитель ведомства. Формально потерпевших в этой ситуации нет, потому нет и жалоб, отреагировал Луговой. «Настолько грамотно построена система обогащения, что даже понять невозможно [кто потерпевший]», — изумился парламентарий.

Закон, который обязывает компании и частных предпринимателей переходить на кассовые аппараты, способные в режиме онлайн передавать сведения о каждой продаже в Федеральную налоговую службу (ФНС), был подписан в июле 2016 года. В первый год установка или замена касс на «умные» аппараты была добровольной. С 1 февраля 2017 года налоговые инстанции прекратят регистрировать кассы, которые не отвечают новым требованиям, а полностью перейти на онлайн-кассы бизнес должен будет с 1 июля.

Компаниям придется не только приобрести новые кассовые аппараты или усовершенствовать существующие, но и подключить их к компьютерам с соответствующим программным обеспечением (ПО), которое позволяет отправлять покупателям электронные чеки. Также юрлицам и индивидуальным предпринимателям необходимо будет заключить договор с одним из операторов фискальных данных — компанией, которая будут выступать посредником между бизнесом и налоговой службой, то есть будет передавать данные ретейлеров в налоговую инспекцию

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