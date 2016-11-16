В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 100 МИЛЛИОНОВ ДОКУМЕНТОВ

Система КонсультантПлюс преодолела очередной рубеж: суммарное количество документов в ней превысило 100 миллионов! Федеральное и региональное законодательство, судебная практика, законопроекты, комментарии, консультации, образцы и формы документов и многое другое. В настоящее время КонсультантПлюс – самая полная база правовой информации среди коммерческих справочных правовых систем в России.

Эффективно работать с таким массивом документов позволяют современные инструменты для быстрого поиска и анализа информации. В частности, в новой Технологии ТОП есть персональные профили для бухгалтеров, юристов, специалистов бюджетных организаций и специалистов по закупкам. Профили позволяют настроить систему КонсультантПлюс под профессиональные потребности конкретного специалиста: своя стартовая страница с важными документами под рукой, своя лента новостей, специальные подсказки и результаты поиска.

Поиск в КонсультантПлюс помогает быстро найти информацию по профессиональным вопросам:

– можно использовать как официальные термины, так и общепринятые сокращения и разговорные слова (УСН, упрощенка);

– при вводе запроса появляются подсказки и популярные уточняющие запросы;

– результаты поиска появляются практически мгновенно: можно начать изучение первых документов, пока формируется полный список по запросу.

Разъяснения и консультации в системе – типовые ситуации, Путеводители, вопросы-ответы, правовые позиции – помогают быстро найти ответы на вопросы. Так, Путеводители КонсультантПлюс содержат информацию по налогам, сделкам, кадровым вопросам, судебной практике, корпоративным процедурам, по контрактной системе в сфере закупок и многим другим вопросам. По каждому есть пошаговые инструкции действий, анализ судебной практики, примеры, расчеты, образцы заполнения документов и другая полезная информация.

Система КонсультантПлюс облегчает работу и экономит время профессионалам, работающим с законодательством: бухгалтерам, юристам, специалистам бюджетных организаций, специалистам по закупкам, кадровым специалистам, руководителям, студентам, сотрудникам органов власти и многим другим.

Подробную информацию о ресурсах КонсультантПлюс можно узнать в региональном центре Сети КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока» по адресу:

г. Рязань, ул. Костычева, 9, телефоны: (4912) 340-611, 340-612 и на сайте КонсультантПлюс.