ВИДЕОСЕМИНАРЫ И ДРУГИЕ НОВШЕСТВА В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В обновленной версии КонсультантПлюс специалистов ждет много полезных
изменений.
В системе появились видеосеминары для бухгалтера. На стартовую страницу
профиля "Бухгалтерия и кадры" добавлена ссылка "Видеосеминары", которая позволяет
перейти к сервису "Видео.Консультант"
(http://www.consultant.ru/about/software/cons/video/). Здесь специалисты найдут короткие
видеоролики (по 10 – 15 минут). Каждый видеосеминар – это исчерпывающий ответ на
вопрос или обзор важных изменений, инструкции и рекомендации. В роликах
используется наглядная инфографика, есть интерактивное содержание, ссылки на
правовые акты. Можно скачать и прочитать текстовую версию. Семинары ведут
авторитетные эксперты, в том числе из профильных министерств и ведомств.
"Видео.Консультант" регулярно пополняется новыми семинарами. Самые свежие
семинары расположены в начале списка. Найти семинар поможет поиск по авторам и
темам. В сервисе также есть семинары для юристов, бюджетных специалистов,
кадровиков.
Юристам будет удобнее анализировать решения высших судов. Банк "Решения
высших судов" разделен на два подбанка, документы которых можно изучать отдельно:
– Постановления пленумов и обзоры;
– Решения по конкретным делам.
Всем специалистам будет еще удобнее работать с карточкой поиска. Она полностью
обновлена. Так, в поле "Текст документа" появились подсказки, которые помогут быстро
сформулировать запрос. Например, введите слово "необоснованное", и система сразу
предложит варианты: "необоснованное обогащение", "необоснованный отказ от приемки
товара", "необоснованная налоговая выгода", "необоснованные расходы" и др. Дерево-
список разделов системы размещен теперь слева от карточки. В списке в режиме
реального времени видно, сколько документов найдено. Сразу же можно перейти к
первым найденным документам, а система продолжит поиск. Напомним, что карточка
поиска будет удобна в ряде ситуаций, например, если нужно найти документы, принятые
в определенный период времени, или совместить поиск по тексту с другими параметрами
(дата, номер документа и т.д.).
Среди других улучшений в системе отметим более наглядный дизайн всплывающих
подсказок для ссылок в тексте документа.
Изменения доступны всем сопровождаемым пользователям бесплатно с 1 декабря.
Подробную информацию можно получить у специалистов регионального сервисного
центра КонсультантПлюс
ООО «Консультант-Ока»
по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, 9
телефоны: (4912) 340-611, 340-612.
ВИДЕОСЕМИНАРЫ И ДРУГИЕ НОВШЕСТВА В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
В обновленной версии КонсультантПлюс специалистов ждет много полезных