ВИДЕОСЕМИНАРЫ И ДРУГИЕ НОВШЕСТВА В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В обновленной версии КонсультантПлюс специалистов ждет много полезных

изменений.

В системе появились видеосеминары для бухгалтера. На стартовую страницу

профиля "Бухгалтерия и кадры" добавлена ссылка "Видеосеминары", которая позволяет

перейти к сервису "Видео.Консультант"

(http://www.consultant.ru/about/software/cons/video/). Здесь специалисты найдут короткие

видеоролики (по 10 – 15 минут). Каждый видеосеминар – это исчерпывающий ответ на

вопрос или обзор важных изменений, инструкции и рекомендации. В роликах

используется наглядная инфографика, есть интерактивное содержание, ссылки на

правовые акты. Можно скачать и прочитать текстовую версию. Семинары ведут

авторитетные эксперты, в том числе из профильных министерств и ведомств.

"Видео.Консультант" регулярно пополняется новыми семинарами. Самые свежие

семинары расположены в начале списка. Найти семинар поможет поиск по авторам и

темам. В сервисе также есть семинары для юристов, бюджетных специалистов,

кадровиков.

Юристам будет удобнее анализировать решения высших судов. Банк "Решения

высших судов" разделен на два подбанка, документы которых можно изучать отдельно:

– Постановления пленумов и обзоры;

– Решения по конкретным делам.

Всем специалистам будет еще удобнее работать с карточкой поиска. Она полностью

обновлена. Так, в поле "Текст документа" появились подсказки, которые помогут быстро

сформулировать запрос. Например, введите слово "необоснованное", и система сразу

предложит варианты: "необоснованное обогащение", "необоснованный отказ от приемки

товара", "необоснованная налоговая выгода", "необоснованные расходы" и др. Дерево-

список разделов системы размещен теперь слева от карточки. В списке в режиме

реального времени видно, сколько документов найдено. Сразу же можно перейти к

первым найденным документам, а система продолжит поиск. Напомним, что карточка

поиска будет удобна в ряде ситуаций, например, если нужно найти документы, принятые

в определенный период времени, или совместить поиск по тексту с другими параметрами

(дата, номер документа и т.д.).

Среди других улучшений в системе отметим более наглядный дизайн всплывающих

подсказок для ссылок в тексте документа.

Изменения доступны всем сопровождаемым пользователям бесплатно с 1 декабря.

Подробную информацию можно получить у специалистов регионального сервисного

центра КонсультантПлюс

ООО «Консультант-Ока»

по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, 9

телефоны: (4912) 340-611, 340-612.