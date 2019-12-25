ВНИМАНИЕ! СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ!

ООО «Областная налоговая консультация» приглашает на работу в свой дружный коллектив!

Ищем на постоянную работу бухгалтеров.

Место работы: офис на ул. Новая, д. 69/12 (площадь Театральная), офис на Московском шоссе, 20, 3-й этаж, офис 302/1 (остановка «Таможня»).

Цель компании — помощь людям, а именно — сделать жизнь малого бизнеса проще, хотя бы в области их налоговых обязательств.

Девиз компании: Все будет хорошо! Мы оптимисты и считаем, что правда все будет хорошо 🙂

Обязанности:

Ведение бухгалтерского учета малого бизнеса (ИП, ООО),

Составление деклараций по ЕНВД, УСН, НДС, ФСС, в пенсионный фонд, 2НДФЛ, отправка отчетности через интернет, консультирование физических лиц.

Составление деклараций на возврат 13% при покупке квартиры, оплате обучения, лечения

Требования:

Знание 1С, умение пользоваться интернетом, опыт работы не менее 2-х лет.

Умение составлять декларации в налоговую инспекцию, ФСС, ПФР (все знать не реально, но представление иметь надо).

Личные качества: Аккуратность, умение быстро переключаться на различные задачи, четкость, исполнительность, умение работать с людьми, инициативность, неконфликтность, обучаемость (знать все невозможно, поэтому проводится предварительное обучение, но обязателен некоторый уровень знаний в области бухгалтерии и налогообложения).

Важно любить бухгалтерию и людей, хотеть им помочь разобраться с налогами. Работа у нас интересная, активная и не простая. Но постоянная и стабильная!

Условия:

Система оплаты труда: оклад + премии.

Полный рабочий день. Часы работы с 9-00 до 18-00, обед по графику. Суббота-воскресенье выходной. Оплата отпусков и больничных.

Приятные бонусы:

Дружный коллектив.

Оплата спортивных занятий сотрудников (фитнес, бассейн, танцы по выбору в пределах 1000 рублей в месяц).

Ежегодное повышение квалификации (обучение с участием приглашенных бизнес-тренеров и специалистов в области налогов, бухгалтерии и права).

Ждем ваших резюме по адресу: onk460700@mail.ru.

Звоните по телефону 99-18-83.