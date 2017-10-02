ВОПРОСЫ ФИЗ.ЛИЦ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

В случае принятия комиссией при территориальном органе Росреестра решения о пересмотре кадастровой стоимости земельного участка в 2017 году, на основании заявления, поданного в 2017 году, повлечёт ли данное решение перерасчёт земельного налога за 2016 год?

Ответ: Исходя из статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации в случае оспаривания кадастровой стоимости земельного участка во внесудебном порядке по решению комиссии при территориальном органе Росреестра сведения о кадастровой стоимости, установленной решением комиссии, учитываются при определении налоговой базы начиная с того налогового периода, в котором было подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.

В этой связи, в случае принятия комиссией решения о пересмотре кадастровой стоимости на основании установления рыночной стоимости участка в текущем году, перерасчёт налога за 2016 год производиться не будет, а изменения налоговой базы будут учитываться при расчёте налога за 2017 год.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Рязанской области