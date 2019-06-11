Вопросы и ответы

Как можно подтвердить затраты на электронные авиабилеты?

Согласно статье 167 Трудового кодекса Российской Федерации при направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.

В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) расходы на командировки относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией.

Указанные расходы должны отвечать критериям пункта 1 статьи 252 Кодекса, а именно: должны быть экономически обоснованы, подтверждены документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Документальным подтверждением командировочных расходов в целях налогообложения прибыли будет являться авансовый отчет работника с приложенными к нему надлежащим образом оформленными оправдательными документами, в частности авиа- или железнодорожными билетами, счетом из гостиницы и т.д., а также приказ о направлении в командировку, подписанный руководителем организации.

В случае оформления проездных документов электронными пассажирскими билетами необходимо учитывать, что согласно пункту 2 Приказа Минтранса России от 08.11.2006 г. №134 «Об установлении формы электронного пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской авиации» маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажной квитанции (выписка из автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок) является документом строгой отчетности и применяется для осуществления организациями и индивидуальными предпринимателями наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники.

Таким образом, если авиабилет приобретен в бездокументарной форме (электронный билет), то оправдательными документами, подтверждающими расходы на приобретение авиабилета для целей налогообложения, являются сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок маршрут/квитанция электронного документа (авиабилета) на бумажном носителе, в которой указана стоимость перелета, посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному в электронном авиабилете маршруту.

При этом посадочный талон, в том числе электронный посадочный талон, полученный при электронной регистрации на рейс, должен содержать соответствующие реквизиты, подтверждающие факт потребления подотчетным лицом услуги воздушной перевозки. Как правило, данным реквизитом является штамп о досмотре.

При отсутствии штампа о досмотре на распечатанном электронном посадочном талоне налогоплательщику необходимо подтвердить факт потребления подотчетным лицом услуги воздушной перевозки иным способом.

В случае невозможности получения штампа о досмотре на посадочном талоне организация может представить выданную авиаперевозчиком или его представителем справку, содержащую необходимую для подтверждения полета информацию.

В ситуации, когда ни один из указанных выше документов не может быть представлен, организация вправе обосновать потребление услуги воздушной перевозки любыми иными документами, напрямую или косвенно подтверждающими факт использования приобретенных авиабилетов.

Обоснование: письмо ФНС от 11.04.2019 г. №СД-3-3/3409@

Как управляющая компания, применяющая УСН с налоговой базой «доходы», должна учитывать полученные от собственников недвижимости в оплату коммунальных услуг?

В соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, при определении объекта налогообложения в составе доходов учитывают доходы, определяемые в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 248 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 248 Кодекса в составе доходов учитываются доходы от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьями 249 и 250 Кодекса.

В связи с этим управляющая организация, осуществляющая в соответствии с законодательством предоставление коммунальных услуг потребителям, при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, включает в состав доходов от реализации товаров (работ, услуг) сумму платы за коммунальные услуги, поступающую на счета в банках и (или) в кассу управляющей организации от потребителей коммунальных услуг.

Вместе с тем подпунктом 4 пункта 1.1 статьи 346.15 Кодекса, вступившим в силу с 1 января 2018 года, установлено, что доходы, полученные товариществами собственников жилья, товариществами собственников недвижимости, управляющими организациями, садоводческими, огородническими или дачными некоммерческими товариществами (некоммерческими партнерствами), жилищными, садоводческими, огородническими, дачными или иными специализированными потребительскими кооперативами от собственников (пользователей) недвижимости в оплату коммунальных услуг, оказанных сторонними организациями, при определении объекта налогообложения не учитываются.

Исходя из положений части 6.2 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации управляющая организация, которая получает плату за коммунальные услуги, осуществляет расчеты за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг (за оказанную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами), с ресурсоснабжающими организациями (региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами), с которыми такой управляющей организацией заключены договоры ресурсоснабжения (договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами), в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

Учитывая изложенное, положения подпункта 4 пункта 1.1 статьи 346.15 Кодекса распространяются в том числе и на доходы, полученные управляющей организацией от собственников (пользователей) недвижимости в оплату оказанных им коммунальных услуг, в случае оказания таких коммунальных услуг управляющей организацией, заключившей договоры ресурсоснабжения (договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами) с ресурсоснабжающими организациями (региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами), в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

Обоснование: письмо Минфина России от 07.03.2019 г. №03-11-06/2/14855