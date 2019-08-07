Вопросы и ответы

Вопрос: Как записаться на прием в налоговую инспекцию с помощью электронного сервиса «Онлайн-запись на прием в налоговый орган»?

Ответ: Электронный сервис «Онлайн-запись на прием в налоговый орган» позволяет заранее спланировать визит в налоговую инспекцию и свести к минимуму время ожидания налогоплательщика в очереди.

Чтобы записаться на прием в инспекцию в режиме онлайн налогоплательщику необходимо:

– кликнуть по ссылке «Онлайн-запись на прием в инспекцию» на главной странице сайта ФНС России;

– ознакомиться с условиями предоставления услуги и подтвердить свое согласие с данными условиями;

– выбрать тип налогоплательщика: юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (обязательными для заполнения являются поля, отмеченные красной звездочкой);

– выбрать регион и налоговую инспекцию (ТОРМ), в которой зарегистрирован налогоплательщик;

– указать наименование услуги (подуслуги) из предлагаемого перечня;

– с помощью календаря выбрать удобную для налогоплательщика дату и время приема в инспекции;

– проверить правильность указанной информации, ввести символы, указанные на картинке, и подтвердить запись на обслуживание в налоговой инспекции.

Системой будет сформирован талон на обслуживание с указанием окна (кабинета) для приема налогоплательщика, который необходимо распечатать и сохранить PIN-код при обращении в инспекцию.

Вопрос: Как индивидуальному предпринимателю рассчитать стоимость патента при применении патентной системы налогообложения?

Ответ: Для расчета суммы налога, подлежащего к уплате в бюджет, по одному из видов предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патентная система налогообложения, в выбранном субъекте Российской Федерации используется онлайн-сервис «Налоговый калькулятор – Расчет стоимости патента».

Вопрос: Если индивидуальный предприниматель приобрел онлайн-кассу и расходы на ее приобретение были учтены при исчислении и уплате платежей по патентной системе налогообложения, вправе ли данный индивидуальный предприниматель уменьшить сумму единого налога на сумму указанных расходов?

Ответ: Нет, не вправе.

Расходы по приобретению контрольно-кассовой техники не учитываются при исчислении единого налога, если были учтены при исчислении налогов, уплачиваемых в связи с применением иных режимов налогообложения.

Источник: пункт 2.2 статьи 346.32 НК РФ в редакции Федерального закона от 27.11.2017 г. №349-ФЗ

Вопрос: При уплате за какие налоговые периоды индивидуальный предприниматель вправе уменьшить сумму исчисленного единого налога на расходы по приобретению контрольно-кассовой техники?

Ответ:

Уменьшение суммы ЕНВД производится при исчислении налога за налоговые периоды 2018-го и 2019 годов, но не ранее налогового периода, в котором индивидуальным предпринимателем зарегистрирована соответствующая контрольно-кассовая техника при следующих условиях:

А) индивидуальные предприниматели вправе уменьшить сумму единого налога, исчисленную с учетом пункта 2.1 статьи 346.32 НК РФ, на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, включенной в реестр контрольно-кассовой техники, для использования при осуществлении расчетов в ходе предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр ККТ при условии регистрации указанной контрольно-кассовой техники в налоговых органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года;

Б) в случае осуществления индивидуальным предпринимателем видов предпринимательской деятельности, которые предусмотрены подпунктами 6-9 пункта 2 статьи 346.26 НК РФ, а именно:

– розничной торговлей, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 кв. метров по каждому объекту организации торговли. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала более 150 кв. метров по каждому объекту организации торговли, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;

– розничной торговлей, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;

– оказанием услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 кв. метров по каждому объекту организации общественного питания. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 кв. метров по каждому объекту организации общественного питания, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;

– оказанием услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей), при условии регистрации указанной ККТ в налоговых органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года и не имеющих работников, с которыми заключены трудовые договоры на дату регистрации контрольно-кассовой техники.

В случаях, если индивидуальный предприниматель осуществляет виды предпринимательской деятельности, которые предусмотрены подпунктами 6-9 пункта 2 статьи 346.26 НК РФ и имеет работников, с которыми заключены трудовые договоры на дату регистрации контрольно-кассовой техники, то такое уменьшение индивидуальный предприниматель может произвести при условии регистрации соответствующей ККТ с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года и только при исчислении единого налога за налоговые периоды 2018 года, но не ранее налогового периода, в котором индивидуальным предпринимателем зарегистрирована соответствующая контрольно-кассовая техника.

Источник: пункт 2.2 статьи 346.32 НК РФ в редакции Федерального закона от 27.11.2017 г. №349-ФЗ

Вопрос: На какие расходы по приобретению контрольно-кассовой техники индивидуальный предприниматель вправе уменьшить сумму исчисленного единого налога на вмененный доход?

Ответ: К расходам, на которые можно уменьшить сумму исчисленного единого налога также относятся расходы на покупку контрольно-кассовой техники, фискального накопителя, необходимого программного обеспечения, выполнение сопутствующих работ и оказание услуг (услуг по настройке ККТ и прочих), в том числе затраты на приведение контрольно-кассовой техники в соответствие с требованиями предъявляемыми Федеральным законом от 22.05.2003 г. №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

Источник: пункт 2.2 статьи 346.32 НК РФ в редакции Федерального закона от 27.11.2017 г. №349-ФЗ

Вопрос: Каков порядок представления налоговой декларации налогоплательщиками ЕНВД при прекращении предпринимательской деятельности, в рамках которой применялся единый налог на вмененный доход?

Ответ: Снятие с учета налогоплательщика единого налога при прекращении им предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом, осуществляется на основании заявления, представленного в налоговый орган в течение пяти дней со дня прекращения предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом. Налоговый орган в течение пяти дней со дня получения от налогоплательщика заявления о снятии с учета в качестве налогоплательщика единого налога направляет ему уведомление о снятии его с учета (абзацы 3 и 4 пункта 3 статьи 346.28 НК РФ).

Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются налогоплательщиками в налоговые органы не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового периода (пункт 3 статьи 346.32 НК РФ).

В случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (пункт 7 статьи 6.1 НК РФ).

Налоговым периодом по единому налогу признается квартал (статья 346.30 НК РФ).

Особенностей представления декларации в связи с прекращением налогоплательщиком деятельности, подлежащей налогообложению в рамках ЕНВД, Налоговым кодексом не предусмотрено.

Налоговый орган не вправе отказать в принятии налоговой декларации (расчета), представленной налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) по установленной форме (установленному формату), и обязан проставить по просьбе налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) на копии налоговой декларации (копии расчета) отметку о принятии и дату ее получения при получении налоговой декларации (расчета) на бумажном носителе либо передать налогоплательщику (плательщику сбора, налоговому агенту) квитанцию о приеме в электронной форме – при получении налоговой декларации (расчета) по телекоммуникационным каналам связи (абзац 2 пункта 4 статьи 80 НК РФ).

Источник: Приказ ФНС России от 11.12.2012 г. №ММВ-7-6/941@ «Об утверждении форм и форматов представления заявлений о постановке на учет и снятии с учета в налоговых органах организаций и индивидуальных предпринимателей в качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а также порядка заполнения этих форм»

Ответы на вопросы предоставлены специалистами МРИ ФНС России №1, №2, №3 по Рязанской области