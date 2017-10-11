ВОПРОСЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ:

Вопрос: По какой причине возросла налоговая ставка в этом году?

Ответ: Ставка транспортного налога устанавливается законом субъекта Российской Федерации по месту нахождения транспортного средства. Узнать размер налоговой ставки за соответствующий налоговый период можно воспользовавшись электронным сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/), а также в соответствующем налоговом органе.

Вопрос: Может ли владелец автомобиля, находящегося в розыске, для освобождения от налога не представлять справку из органов внутренних дел об угоне машины?

Ответ: Положения Налогового кодекса Российской Федерации (включая статью 358 об объектах налогообложения транспортным налогом) не возлагают на владельца транспортных средств, находящихся в розыске, обязанность по представлению в налоговую инспекцию документа, подтверждающего факт угона (кражи) соответствующего транспортного средства.

В случае поступления заявления от владельца транспортного средства об освобождении от уплаты налога без представления документов, подтверждающих факт угона (кражи) принадлежащего ему автомобиля, налоговая инспекция направит дополнительный запрос в уполномоченный орган о подтверждении данного факта с указанием периода, с начала которого объект налогообложения числится в розыске.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Рязанской области