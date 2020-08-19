100 рублей в день – это 10 миллионов рублей через 30 лет

Думаете, этонереально-100 рублей в день превратить в 10 млн рублей через 10 лет? И это не волшебство, а обычные действия. Главное-делать!
Откладывать 100 рублей в день может большинство людей в нашей стране.
При этом 100 рублей в день – это 3000 рублей в месяц или 36 500 рублей в год.
За 30 лет получается 1 095 000 рублей.
«Это совсем не 10 000 000 рублей!» – скажете вы.
Но в этот момент подключается инвестирование и сложные проценты (см.таблицу).
При инвестировании 100 рублей ежедневно в течение 30 лет под 12% годовых у вас будет 10 821 000 рублей. Т.е. 9 726 000 руб. – это проценты.
Как видите, проценты могут работать не только против вас, когда, покупая квартиру в ипотеку, за 20-30 лет вы отдаете банку деньги за 2-3 квартиры.
В таблице видно, сколько у вас будет денег при накоплении по 3000 руб. в месяц (100 руб. в день) под 12% годовых. И структура этих денег (сколько вы накопили, сколько вам принесли проценты и сколько – сложные проценты).
Сложные проценты – это проценты, которые начисляются не на ваши накопленные средства, а на проценты на ваши накопленные средства.
Частый вопрос: «Где взять 12% годовых, если вклады сейчас дают 4-5% годовых?»
Самый простой способ – это Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), где 12% годовых гарантированы государством – для тех, кто имеет официальный доход (платит НДФЛ). На первые 13 лет этого инструмента будет достаточно. А дальше посмотрим, какие варианты будут. За 13 лет появятся и другие надежные варианты.
В Клубе Правильных Инвесторов мы помогаем каждому открыть ИИС и инвестировать под 12% годовых гарантированно.
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Сергей Панфилло
Эксперт и совладелец «Клуба Правильных инвесторов»
почта: ClubPravInvest@gmail.com
телефон: 8-915-615-22-56