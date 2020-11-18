Как не переплачивать банку за обмен валюты?

Кто-то этот способ уже знает, а кто-то продолжает обменивать валюту через банки и отдавать им свои деньги. Покажем на конкретном примере, как поменять рубли на доллары за 5 минут по биржевой цене.

Давайте посмотрим, на каких условиях меняют валюту банки (см. рис. 1 и 2). Для примера – курсы валют двух банков из топ-10, у остальных суть такая же.

Курсы обмен валют Банка 1

Курсы обмен валют Банка 2

В примере мы будем рассматривать доллары, по евро всё происходит аналогично.

Видим, что у одного банка разница между курсами составляет 1,5 рубля, а у второго – 2,75 рубля. Какой банк выбрать? Из этих двух банков выгоднее пойти менять в первом банке (рисунок 1). И купить получится дешевле на 75 копеек и продать дороже на 50 копеек. С 1000 долларов получается 750 рублей и 500 рублей соответственно. И эти деньги на дороге не валяются. А такие операции мы совершаем часто, особенно когда летим/едем за границу.

Как зарабатывают банк? Первый банк купил у одного человека 1000 долларов за 70 070 рублей, продал второму эту же сумму в долларах, но за 71 570 рублей. Получается банк заработал 1500 рублей просто за обмен.

Второй банк вообще заработал аж 2750 рублей за такой же обмен.

Возникает вопрос: как же банки зарабатывают, если им принесли доллары на продажу и никто не пришел покупать доллары у банка?

Тогда они продают эти «лишние» доллары на бирже.

Стоимость доллара на бирже

На рисунке 3 видно, что на бирже разница между покупкой (слева) и продажей долларов (справа) составляет менее 1 копейки. И это совсем не 1,5 рубля и не 2,75 рублей разницы! А всего 1 копейка.

И любой человек может через брокерский счет покупать и продавать доллары по курсу биржи без участия банка. Но при таких сделках брокер возьмет комиссию. Ее тоже нужно учитывать.

Рассмотрим комиссию на примере брокера Тинькофф, у которого самое удобное (понятное) приложение для начинающих на фондовом рынке. К тому же, чтобы пополнить счет, совершить сделку с валютой и вывести ее, нужно буквально 5 минут.

У Тинькофф есть два тарифа для начинающих инвесторов.

Если вы хотите только провести сделки на сумму до 116 тыс. рублей в месяц, то комиссии составят 0,3% от оборота и это 21 копейка с 1 доллара. С учетом комиссии курс доллара становится для нас дороже – 70,6 рубля и 71,04 рубля соответственно. И это очень высокая комиссия для биржи, но разница совершенно другая: 44 копейки + 1 копейка. Итого: 45 копеек – вместо 1,5 рублей или 2,75 рублей.

При этом у Тинькофф есть и другой тариф – с комиссией 0,05% от суммы, а это уже 3,5 копейки с доллара или разница в 7 копеек. На нем есть фиксированная комиссия 290 руб. в месяц. Но при суммах движений по брокерскому счету до 116 тыс. руб. в месяц не имеет смысла переходить на этот тариф. Однако если вы покупаете и продаете на этом брокерском счете акции и облигации, и сделки по валюте – это дополнительный объем, то ваша разница с биржей составит всего 3,5 копейки.

Итак, какой вариант выберете вы? Обменивать валюту с разницей от рынка в 3,5 копейки? 21 копейку? 75 копеек или 1,38 рубля?

По-моему, выбор очевиден: 3,5 копейки и 21 копейка – это куда выгоднее, чем 75 копеек или 1,38 рубля (см. таблицу 1).

Таблица сравнения курсов покупки/продажи $ и экономия на примере 1000$

Переплата Курс доллара 1000$ 1000$ 1000$ Купить Продать Купить Продать Комиссии Купить Продать Купить Продать Сбербанк 72.32 69.57 72320 69570 0 72320 69570 1278 1038 Альфа-Банк 71.57 70.07 71570 70070 0 71570 70070 528 538 Брокер Тинькофф 70.83 70.82 70830 70820 212 71042 70608 0 0

Знали про такой способ покупки валюты? Он работает только в рабочие дни с 10 утра до 23.30 по московскому времени – когда открыта биржа.

Обмен валюты за 5 минут

А есть ли какие-то подводные камни, действительно ли это так работает? Покажу на примере, как я это сделал, с указанием времени, сколько я на это потратил.

Чтобы поменять наличные рубли на наличные доллары на бирже самостоятельно, сначала их нужно сделать безналичными рублями. Для этого мне понадобились банкомат и телефон (можно ноутбук).

Шаг 1. Время 14.14. Перед обменом я посмотрел на текущие предложения в Сбербанке и Альфа-Банке по обмену валюты (см. рисунки 4 и 5)

Курсы валют в Альфа-Банке

Курсы валют в Сбербанке

Что мы видим? Курсы покупки долларов – 72,67 и 71,68. У Сбербанка разница высокая конечно, 72,67 – 69,92 = 2,75 рубля. В Альфа-Банке 71,68 – 70,68 = 1 рубль. Вроде немного. Среднее значение в Сбербанке (72,67 + 69,92) : 2 = 71,3 рубля. В Альфа-Банке (71,68 + 70,68) : 2 = 71,18 рубля.

Шаг 2. Время 14.15. Моя дебетовая карта Тинькофф – смотрю, сколько сейчас у меня на карте в рублях и долларах. 200 рублей и 0 долларов (см. рисунок 6).

Шаг 3. Время 14.16. Следующая операция: я кладу на карту 7000 рублей (см. рисунок 7).

Шаг 4. Время 14.18. Следующая операция – на рубли на карте покупаем валюту на брокерский счет (см. рисунок 8).

Шаг 5. Время 14.19. Покупаем валюту в брокерском приложении. Следующая операция – выводим купленные 100 долларов на дебетовую карту (см. рисунок 9).

Шаг 6. Время 14.20. Следующая операция – снимаем 100 долларов в банкомате со счета (см. рисунок 10).

Итак, что имеем на выходе? Купили 100 долларов по курсу 71,25 рубля. По биржевой цене, без разницы банков в 1 или 2,75 рубля. И дело тут не в Сбербанке и Альфа-Банке, во всех банках принцип такой же. Моя комиссия за эту сделку со 100 долларов составила 3,57 рубля (3,6 копейки за 1 доллар).

При этом Тинькофф – не обязательный вариант для брокера. С более низкими комиссиями, чем в банке, эту операцию можно делать и у других брокеров. Главное отличие Тинькофф – что это реально сделать за 5 минут (снимая при этом видео и делая скрины экрана телефона).

Всем правильных инвестиций и выгодных сделок!

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Сергей Панфилло

Эксперт и совладелец «Клуба Правильных инвесторов»

эл. почта: ClubPravInvest@gmail.com

телефон: 8-915-615-22-56