Давно не отправляли фискальные данные налоговикам – кассу могут проверить

Минфин утвердил индикатор риска для контроля за соблюдением законодательства о ККТ, в т.ч. насколько полно организация или ИП учитывает выручку. Контрольные мероприятия могут провести, если есть зарегистрированные кассы, но в течение 60 календарных дней в автоматизированной информационной системе налоговых органов нет фискальных данных. Индикатор применяют с 2 мая.

Источник: Приказ Минфина России от 01.03.2022 N 27н

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Товар из ЕАЭС: суд подтвердил вычет НДС, хотя отметку об уплате поставили в следующем квартале

Организация ввезла товар из Беларуси. В заявлениях о ввозе от 30 июня 2020 года указала, что заплатила исчисленный при импорте НДС. Инспекция проставила отметки об уплате 22 июля 2020 года. Организация заявила НДС к вычету в декларации за II квартал, которую подала 27 июля 2020 года.

При камеральной проверке налоговики доначислили НДС (без пени) и оштрафовали за его неуплату. Они считали, что права заявить вычет не было, так как отметку об уплате проставили в III квартале.

Суд отменил штраф и доначисление налога. Он указал:

декларации при импорте и за II квартал подали в срок;

проставление инспекцией отметки об уплате не может влиять на право заявить к вычету НДС, который фактически заплатили в этот же отчетный период;

оснований для штрафа нет. Налог полностью заплатили к сроку подачи декларации, вычет заявили в размере уплаченной суммы. Инспекция не начислила пени, так как недоимки не было.

Отметим, ранее мы также писали о ситуации, когда организация приняла к вычету НДС, который уплатила при ввозе. При этом необходимые документы она получила в начале следующего квартала. Тогда суд решил, что право заявить вычет НДС по ввозимым товарам появляется в том квартале, когда готово заявление о ввозе с отметками инспекции об уплате.

Источник: Постановление АС Московского округа от 23.03.2022 по делу N А41-46701/2021

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Для подтверждения расходов организация вправе хранить чеки и в электронном виде

ФНС пояснила: электронный чек может быть без бумажной копии. Главное, что его можно найти и получить в приложении “Проверка чеков ФНС России”. В таком случае документ подтверждает расходы по налогу на прибыль. Правило действует и для скан-образа чека с хорошо читаемым QR-кодом, по которому документ получится найти в том же приложении.

Источник: Письмо ФНС России от 08.04.2022 N АБ-4-20/4292@

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Ускоренный порядок возмещения НДС

ФНС разъяснила, как рассчитать сумму налогов и взносов за год, предшествующий подаче заявления о возмещении. Напомним, она нужна, чтобы определить ограничение суммы, которую можно возместить по новому основанию.

Надо учитывать:

– страховые взносы, налог на прибыль, НДС, налог на имущество, транспортный и земельный налоги, акцизы, налог при УСН, налог на игорный бизнес, НДПИ, водный налог, ЕСХН, налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, НДФЛ (с доходов ИП, нотариусов и т.д.). Берут только суммы, которые списали со счета плательщика в календарном году, предшествующем году подачи заявления (дата из поля “71” платежного поручения), и зачислили на нужные казначейские счета. В расчет берут также излишне уплаченные и излишне взысканные суммы;

– НДС и акцизы, по которым приняли решение о возмещении и которые затем зачли в счет уплаты налогов и взносов (если решение о зачете приняли в календарном году, который предшествует году подачи заявления);

– налог на прибыль, который заплатил участник консолидированной группы налогоплательщиков (есть особенности).

В расчет не берут подлежащие возмещению НДС и акцизы, по которым приняли решение о возврате. Полученную сумму надо уменьшить на излишне уплаченные или взысканные налоги и взносы, по которым в календарном году, который предшествует году подачи заявления, приняли решение о возврате.

В расчет включают данные по обособленным подразделениям.

Кроме того, в письме ФНС есть рекомендуемая форма заявления.

Источник: Письмо ФНС России от 01.04.2022 N ЕА-4-15/3971@

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Суд: запрошенные документы нужно подать, даже если в требовании не указали контрольное мероприятие

Ситуация: Инспекция запросила у организации документы по контрагенту. Компания отказала. Так, она отметила: в требовании нет информации, какое именно мероприятие налогового контроля проводит инспекция. Налоговая оштрафовала.

Суд встал на сторону проверяющих. Он указал:

в требовании есть перечень документов и информации, а также период, за который их нужно подать;

инспекция не должна объяснять, почему документы относятся к проверке налогоплательщика или связаны с предпроверочными мероприятиями;

проверяющие не обязаны указывать в требовании конкретные обстоятельства, из-за которых запрашивают документы. Отсутствие контрольных мероприятий не означает, что требование неправомерно.

Отметим, что суды и раньше делали аналогичные выводы.

Источник: Постановление АС Дальневосточного округа от 09.03.2022 по делу N А51-9240/2021

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Унаследованную квартиру можно продать без НДФЛ только через 3 года

При продаже жилья не будет НДФЛ, если оно было в собственности более минимального срока. Обычно минимальный срок – 5 лет, но в случае с наследством – 3 года. Он отсчитывается от даты смерти наследодателя.

Если продать ранее 3 лет, будет налог. Но базу по НДФЛ можно уменьшить на вычет в 1 млн рублей.

Кроме того, теперь при продаже унаследованной квартиры можно учесть расходы наследодателя, если он сам их ранее не учитывал.

Кстати, если наследодатель ранее оформлял имущественный вычет по этой квартиры, это не имеет значения. Наследники все равно могут учесть его расходы при продаже этой квартиры. Такое разъяснение давал Минфин в письме № 03-04-05/24611 от 28.03.2022.

Источник: письмо Минфина № 03-04-09/27895 от 04.04.2022.