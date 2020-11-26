Цикл материалов “Основы финансовой грамотности”

ШАГ №5. СОСТАВИТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Пришло время выбирать конкретные виды активов в свой инвестиционный портфель, который сможет обеспечить выполнение ваших финансовых целей (шаг №2), но при этом будет учитывать ваш риск-профиль инвестора (шаг №3).

Какие виды активов вообще существуют?

Они классифицируются по степени риска на:

1. Консервативные. К ним относятся инструменты с гарантированной доходностью и высоким кредитным рейтингом (рейтинг А и выше по международной классификации, то есть очень высоким рейтингом – об этом напишу отдельно в одной из будущих статей). Это:

– государственные облигации (это долговая ценная бумага) и корпоративные облигации крупных надежных компаний;

– защитные активы (в первую очередь, золото и другие драгоценные металлы).

Задача консервативных активов – сохранять ваш капитал, не стоит рассчитывать на доходность более 3-5% в год по этой части портфеля.

2. Умеренные. К ним относятся:

– облигации эмитентов (то есть тех, кто их выпустил) с рейтингом ниже А, недвижимость;

– «голубые фишки» (акции самых крупных компаний со стабильным бизнесом) со стабильными дивидендами (частью прибыли, которую компания платит нам как инвесторам. пока мы владеем ее акциями);

– консервативные БПИФ (биржевые паевые инвестиционные фонды или ETF), вкладывающие денежные средства пайщиков в указанные выше виды активов;

– REIT’s (фонды, специализирующиеся на вложениях в недвижимость).

Вы можете рассчитывать на 8-12% среднегодовой доходности по данным видам активов.

3. Агрессивные. А именно:

– в первую очередь акции средних и маленьких компаний (так называемые второй и третий эшелоны);

– акции компаний «роста» (быстрорастущих компаний, редко выплачивающих дивиденды);

– все виды производных финансовых инструментов (фьючерсы, опционы), покупая которые, вы не становитесь владельцем актива, а ставите на изменение его цены вверх и вниз;

– криптовалюты.

Вне фондового рынка к этому классу активов относятся:

– прямые инвестиции в бизнес (бизнес других людей);

– займы под проценты (под высокий, беззалоговый) – обычно малому бизнесу).

Говорить о доходности агрессивных видов активов в конкретных процентах тяжело. Она может быть и минусовой, но в расчетах при составлении личного финансового плана стоит рассчитывать на 15-25% годовых.

Нужно распределить 100% своего портфеля на три части, выделив на каждый вид активов свою долю. Как?

В первую очередь, инвестиционный портфель должен обеспечить выполнение ваших финансовых целей, указанных в личном финансовом плане! Риск-профиль при этом выступает в качестве «ограничителя», чтобы не получилось так, что в погоне за доходностью инвестор, например, умеренно-консервативного риск-профиля включил в свой портфель слишком много агрессивных инструментов, а потом в панике продавал, допустим, слегка временно просевшие акции. Тем самым будут и финансовые цели достигнуты, и полное разочарование человека в теме инвестирования.

Для примера привожу свое соотношение для валютной (американской) части своего портфеля на фондовом рынке (кроме него, есть рублевая часть портфеля и инвестиции в коммерческую недвижимость, поэтому не стоит слепо копировать мой подход). Мой риск-профиль – умеренно-агрессивный. Консервативные активы – 25%, умеренные – 50%, агрессивные – 25%.

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Андрей Матвеев

Финансовый консультант, квалифицированный инвестор, руководитель и совладелец «Клуба Правильных инвесторов»

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