Акции выросли на 40-50%. Что делать?

Ты недавно пришел на фондовый рынок, решил инвестировать. И выбрал горизонт инвестирования более 5 лет. Собрал портфель, купив в него различные акции, которые выбрал. Все компании имеют потенциал роста и хорошие перспективы на горизонте 3-5 лет – так ты считаешь. Портфель собран, цели поставлены. И вдруг за 2-3 месяца 1-2 акции выросли на 40-50%. Такой быстрый рост в твои планы не входил. Что же делать?

С одной стороны, акции были куплены на несколько лет, а с другой – совсем не хочется потерять такой быстрый рост. Дать единственно верный ответ в этой ситуации не получится. Придется выбирать из нескольких вариантов. Правда, выбор в данной ситуации приятный.

Варианты действий

1. Если прибыль «жжет карман» и хочется ее забрать. Продавайте. Только продавайте часть, а не все акции. Продайте 20%. И у вас либо появится удовлетворение от продажи – тогда продавайте еще 20% и смотрите за своими ощущениями. Либо вам будет жаль, что вы продали часть акций – тогда остановитесь. Сохраните оставшиеся 80%. И держите акции дальше, как и планировали, когда создавали свой портфель.

2. Если первый вариант не для вас, и вы принимаете решения не на ощущениях, а на фундаментальных показателях бизнеса, его перспективах и дивидендной доходности. В этом случае вам нужно снова проанализировать компанию. И решить, стали бы вы по текущим ценам, которые выросли на 40-50%, покупать себе в портфель. Или по этим ценам лучше зафиксировать результат. Акции – это доля в компании (в активе). И интересен ли данный актив для покупки, зависит не только от того, что он вам нравится, но и от его цены.

Например: вы нашли отличную квартиру и вас устраивает ее цена в 3 млн рублей, но она за 2 месяца дорожает до 4,5 млн рублей по каким-то причинам. В этой ситуации вы снова будете принимать решение, подходит ли вам эта квартира и готовы ли вы ее купить, но уже за 4,5 млн рублей. С акциями все то же самое. Цена важна при принятии решения о покупке или продаже.

Как определять цену акций, завышена ли она, занижена или справедлива относительно показателей бизнеса, мы учим у нас в «Клубе Правильных Инвесторов».

3. В компании или в отрасли, где работает компания, за 2-3 месяца могли произойти серьезные изменения. И именно это привело к росту цены акций, тогда возвращаемся к пункту 2 и смотрим, интересна ли нам эта компания в новой рыночной ситуации, в которой она оказалась. И на основании этого принимаем решение.

Запомните: в этом вопросе очень редко бывает единственно верное решение, часто есть различные варианты.

Просто продавать акцию, потому что она выросла на 40-50%, не нужно. Иначе ваши акции никогда не смогут показать рост на 200%-500%-1000%. А за 5 лет часть акций показывает такой рост. И в этой ситуации самое сложное – не продать в тот момент, когда акции выросли всего на 50%-100%-200%.

Если потенциал роста остается, держим дальше свои акции и долю в бизнесе.

Яркие примеры таких акций в России: это Сбербанк, который за 6 лет вырос примерно на 500%. Компания Распадская – рост около 1000% за 6 лет.

И наша рязанская компания, которая торгуется на бирже. Это РЭСК, которая выросла приблизительно на 600% за 5 лет. И это не единственные примеры на российском рынке. В США таких компаний гораздо больше, ведь компаний, которые торгуются на рынке, там больше на порядок.

И это без учета дивидендов, они за это время были приятным бонусом.

Конечно, есть компании, цены которых снижаются. Поэтому важно выбирать перспективные бизнесы, которые имеют потенциал развития и роста на годы вперед + которые торгуются на рынке по справедливой цене или недооценены.

Вернемся к квартире, какой бы она ни была классной. Если ее цена 3 млн рублей, то вряд ли вы ее купите за 9 миллионов. Также и в акциях.

Вывод прост: инвестируйте, и пусть ваши капиталы растут. Чтобы пенсия от государства была приятным бонусом.

Сергей Панфилло

Эксперт и совладелец «Клуба Правильных инвесторов»

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